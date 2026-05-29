Руски дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Футболът ги събра: историята на Идрис Ба и Деян Педрон

от БНТ , Репортер: Константин Джаркин
Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
Французин и българин с обща мисия - да помагат на младите таланти да намерят своя път в спорта

Любопитна история за приятелство, футбол и обща кауза събира съдбите на Дрис Ба и Деян Педрон. И двамата са поели по различен път, но с еднаква цел: да помагат на младите спортисти в България да се развиват.

Дрис Ба, бивш футболист от Трета лига, прекарва близо десетилетие по аматьорските терени у нас, преди да насочи усилията си към футболния мениджмънт. Днес той прави първите си стъпки като футболен агент, след като е преминал необходимите изпити и очаква резултатите си. Неговата амбиция е да бъде връзката между френски футболисти и българския пазар.

От своя страна Деян Педрон, роден в България с френски корени, се завръща в страната преди четири години. След период като треньор в школата на Септември София, той се насочва към рехабилитацията и кондиционната подготовка на спортисти.

Интересното е, че двамата не се срещат на футболния терен, а в съвсем различна среда – колцентър. Именно там започва тяхното познанство, което по-късно прераства в обща идея, свързана със спорта.

"Решението да стана футболен агент не беше логичната последователност. Исках да успея като футболист, но осъзнах, че без подкрепа това е много трудно“, споделя Ба.

Педрон пък подчертава, че работата с хора и резултатите от нея са най-голямото удовлетворение: "Когато виждаш прогреса на футболистите – това е най-голямото щастие.“

Днес двамата комбинират усилията си. Ба е в ролята на агент и посредник, а Педрон като специалист по физическа подготовка и възстановяване. Общата им цел е да създадат среда, в която младите играчи да получават шанс за развитие.

Крачка по крачка те изграждат своята дейност, водени от убеждението, че успехът в спорта не е само въпрос на талант, а и на подкрепа, постоянство и правилна насока. А най-голямата награда за тях остават усмивките на хората, с които работят.

#Деян Педрон #Идрис Ба #ПФК Септември София

Демерджиев за ареста на кмета на Кърджали: Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление по обществена поръчка
1
Арестуваха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн (ВИДЕО)
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
САЩ и Иран са постигнали сделка
Бащата на загиналото в Благоевград момиче със собствено разследване на случая
Благомир Коцев: Скоро ще бъде издаден акт за разрушаване на незаконния комплекс край Варна
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
Гледайте двубоите на България от европейското първенство по минифутбол
Руски дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац
