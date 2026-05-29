Футболът ги събра: историята на Идрис Ба и Деян Педрон

Любопитна история за приятелство, футбол и обща кауза събира съдбите на Дрис Ба и Деян Педрон. И двамата са поели по различен път, но с еднаква цел: да помагат на младите спортисти в България да се развиват.

Дрис Ба, бивш футболист от Трета лига, прекарва близо десетилетие по аматьорските терени у нас, преди да насочи усилията си към футболния мениджмънт. Днес той прави първите си стъпки като футболен агент, след като е преминал необходимите изпити и очаква резултатите си. Неговата амбиция е да бъде връзката между френски футболисти и българския пазар.

От своя страна Деян Педрон, роден в България с френски корени, се завръща в страната преди четири години. След период като треньор в школата на Септември София, той се насочва към рехабилитацията и кондиционната подготовка на спортисти.

Интересното е, че двамата не се срещат на футболния терен, а в съвсем различна среда – колцентър. Именно там започва тяхното познанство, което по-късно прераства в обща идея, свързана със спорта.

"Решението да стана футболен агент не беше логичната последователност. Исках да успея като футболист, но осъзнах, че без подкрепа това е много трудно“, споделя Ба.

Педрон пък подчертава, че работата с хора и резултатите от нея са най-голямото удовлетворение: "Когато виждаш прогреса на футболистите – това е най-голямото щастие.“

Днес двамата комбинират усилията си. Ба е в ролята на агент и посредник, а Педрон като специалист по физическа подготовка и възстановяване. Общата им цел е да създадат среда, в която младите играчи да получават шанс за развитие.

Крачка по крачка те изграждат своята дейност, водени от убеждението, че успехът в спорта не е само въпрос на талант, а и на подкрепа, постоянство и правилна насока. А най-голямата награда за тях остават усмивките на хората, с които работят.

