ЦСКА в напрежение след остра реакция на Сектор "Г“ срещу Христо Янев

Мариан Николов от Мариан Николов
Български футбол
Ръководството гласува доверие на наставника след спечелената Купа на България, но Сектор "Г“ остро се противопостави

Сериозно напрежение се надига в ЦСКА, след като организираните привърженици от Сектор "Г“ излязоха с остра позиция срещу старши треньора Христо Янев. Реакцията идва часове след като специалистът официално подписа нов двугодишен договор с клуба.

От ръководството на „червените“ обявиха, че застават зад Янев и неговия щаб, като им гласуват доверие да надградят постигнатото през изминалия сезон. Под негово ръководство тимът завърши на четвърто място в първенството и спечели Купата на България, което осигури участие в европейските клубни турнири.

Въпреки това, реакцията на феновете беше категорично негативна. От Сектор „Г“ обявиха, че ще продължат да подкрепят отбора, но няма да застанат зад треньора. Основната причина за недоволството е решението на Янев да използва предимно резерви в дербито срещу Левски, загубено с 1:3.

"Във всяко дерби се играе единствено и само за победа и с това никога няма да направим компромис“, написаха привържениците в позицията си.

Допълнително напрежение предизвикаха и изказвания на наставника след финала за Купата на България, както и появило се видео в социалните мрежи, в което той използва остри квалификации по адрес на представителя на "червената" агитката Иван Велчев - Кюстендилеца. Случаят задълбочи конфликта между треньора и част от фенската маса.

От Сектор "Г“ подчертаха още, че "никой не е по-голям от ЦСКА“ и настояха за запазване на единството в клуба.

Така, въпреки подновения договор и подкрепата от страна на ръководството, ситуацията около Христо Янев остава напрегната, а развитието ѝ ще бъде следено внимателно както от феновете, така и от спортното ръководство на клуба.

Христо Янев подписа нов договор с ЦСКА
