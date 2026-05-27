Левски представи нова емблема

Левски представи новата си визуална идентичност – проект, който съчетава уважение към богатата история на клуба с амбицията за модерно развитие по европейски модел. От „синия“ клуб подчертаха, че целта не е била промяна на символите, а тяхното осъвременяване и утвърждаване в по-изчистен и разпознаваем вид.

В основата на новата концепция стои обновена емблема, вдъхновена от един от най-емблематичните исторически варианти в клубната история. Дизайнът е опростен и адаптиран към съвременните изисквания, така че да функционира еднакво добре както в дигитална среда, така и върху екипи, рекламни материали и фен артикули.

Освен новото лого, Левски въвежда и цялостна визуална система – със специално разработени шрифтове, унифицирана цветова палитра и ясни правила за използване на клубния бранд във всички комуникационни канали. Новата идентичност ще бъде прилагана в социалните мрежи, на стадиона, върху билетите, официалните продукти и партньорските материали на клуба.

От клуба разкриха, че важна роля в процеса са имали срещите с привърженици, фен организации и хора, свързани с историята на Левски. Именно техните мнения са помогнали за оформянето на крайния вариант.