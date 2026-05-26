Ботев Пловдив представя новия си треньор в сряда

Ръководството на Ботев Пловдив ще представи новия старши треньор на представителния мъжки отбор на специална пресконференция, която ще се състои в сряда (27 май).

Брифингът ще започне в 16:00 часа и ще се проведе в залата за пресконференции на стадион Христо Ботев. Очаква се на събитието официално да бъде обявено името на специалиста, който ще поеме тима.

От пловдивския клуб не разкриват предварително кой ще застане начело на "канарчетата“, като той ще наследи временния наставник Лъчезар Балтанов, който водеше отбора до назначаването на постоянен треньор.

Назначението идва в ключов момент за Ботев Пловдив, който ще се стреми към стабилизиране и по-силно представяне през следващия сезон.