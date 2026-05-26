Бойко Величков: Това беше безобразие! Явно някой се страхува от ЦСКА

Спортният директор на ЦСКА смята, че съдийските грешки в ущърб на ЦСКА са умишлени.

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков очаквано беше бесен от съдийството след загубата на "червените" от Лудогорец с 0:1 в последния кръг на Първа лига.

Столичани играха силно и изпуснаха "орлите", а през втората част не получиха чиста дузпа с червен картон за грубо влизане в гърдите на Леандро Годой от страна на Идан Нахмиас.

"Доволни сме от играта, надиграхме противника. Доминирахме изцяло, не съумяхме да отбележим, отчитам го като слабост. Бяхме надиграни от съдиите и хората, отговарящи за видео наблюдението", започна коментара си Величков.

Величков побърза да разкритикува съдийството в двубоя.

"Даже не смятам да го обяснявам (б.р. – за коя ситуация са претенциите на Бойко Величков и ЦСКА). Хората зад ВАР трябва да си ударят два шамара пред огледалото. Това беше безобразие! Дузпа с червен картон, не просто дузпа. Всички трябва да знаят, че ще спазваме добрия тон, но няма да мълчим. Мога да дам конкретен пример и със ситуция, която беше в наша полза в Стара Загора с Берое – тогава президентът на Футболния съюз взе решение - което бе прецедент, разбира се. Двубоят с Левски есента, двубоят със Септември – показва му се стоп кадър на вече стъпил крак, а нарушението е много преди това. Още чакаме повторението на гола на Септември.... Явно някой се страхува от ЦСКА и процесите, които се случват", намекна той.

Според него съдийските грешки в ущърб на ЦСКА са умишлени.

"Аз смятам, че наченките за добро представяне от съдийството бяха налице. Въпросът е, че имаше и изключения, и дали това бягство от феърплея е умишлено. За мен това днес е умишлено. Те трябва да са слепи", категоричен беше Бойко Величков.

Той каза още, че планът за лятна подготовка и селекция е готов, както и че постът на старши треньора Христо Янев тепърва ще бъде обсъден.

"Планът е готов отдавна, започваме да го изпълняваме. Готвим се за мачовете в Европа и България. Почти всичко е изчистено и уточнено. Да отидат да си починат футболистите, нас ни очаква много работа. Христо Янев продължава да бъде треньор, тепърва ще се уточняват много неща", заяви Величков за идващата лятна подготовка.

