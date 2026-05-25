Лудогорец спечели домакинството си на ЦСКА с гол на Ивайло Чочев в добавеното време

Милен Костов
"Орлите" се наложиха над столичани в Разград.

Лудогорец победи ЦСКА с мнималното 1:0 в мач от последния кръг на Първа лига. "Орлите" стигнаха до трите точки с гол на Ивайло Чочев в 94-ата минута.

Час преди първия съдийски сигнал стана ясно, че старши треньорът на разградчани Пер-Матиас Хьогмо няма да присъства на срещата поради лични причини. Неговият помощник Микаел Старе изведе домакинския тим.

Всички 4 точни изстрела, дошли през първото полувреме на стадион "Хювефарма Арена" в Разград бяха на сметките на гостите. Хендрик Бонман се справи с изстрели на Лео Перейра и Леандро Годой. Петко Панайотов също бе близо до това да открие резултата, но стреля в дясната греда. Малко над 7 минути по-късно полузащитникът стреля и в напречната греда, в опит да прехвърли вратаря.

След почивката столичани отправиха нови седем точни удара, но така и не преодоляха Хендрик Бонман, който заслужено се поздрави със суха мрежа.

Единственият точен удар за домакините дойде в 94-ата минута. Ивайло Чочев стреля извън наказателното поле и прати топката в горния далечен ъгъл.

Лудогорец завърши сезона на 3-о място в класирането с актив от 67 пункта. Това дава правото на отбора да премери сила с 5-ия в таблицата Локомотив Пловдив в плейофен мач, който дава право на участие в квалификациите на Лигата на конференциите. ЦСКА остана на 4-ата позиция в подреждането с 63 точки.

