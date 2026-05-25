ЦСКА 1948 и Левски приключиха сезона с нулево равенство в Бистрица

Срещата между ЦСКА 1948 и Левски от последния кръг на Първа лига завърши при нулево равенство. "Червените" са вицешампиони и ще участват в квалификациите на Лигата на конференциите.

През първата част на стадион "Бистрица" в София зрителите станаха свидетели на два точни удара. Петър Маринов изби в корнер шут на Мазир Сила, а след това парира изстрел на Евертон Бала.

След почивката "сините" доказаха желанието си да завършат сезона по шампионски и отправиха нови три точни изстрела, но Петър Маринов отново бе на ниво и заслужено се поздрави със суха мрежа.

Домакините завършиха срещата без точен удар.

Левски завърши сезона на върха в класирането с актив от 81 точки. ЦСКА 1948 остана на 14 точки от лидера на второ място в подреждането.