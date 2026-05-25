БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

ЦСКА 1948 и Левски приключиха сезона с нулево равенство в Бистрица

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Запази

Всички пет точни изстрела в срещата бяха на сметката на "сините".

ЦСКА 1948 Левски
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Срещата между ЦСКА 1948 и Левски от последния кръг на Първа лига завърши при нулево равенство. "Червените" са вицешампиони и ще участват в квалификациите на Лигата на конференциите.

През първата част на стадион "Бистрица" в София зрителите станаха свидетели на два точни удара. Петър Маринов изби в корнер шут на Мазир Сила, а след това парира изстрел на Евертон Бала.

След почивката "сините" доказаха желанието си да завършат сезона по шампионски и отправиха нови три точни изстрела, но Петър Маринов отново бе на ниво и заслужено се поздрави със суха мрежа.

Домакините завършиха срещата без точен удар.

Левски завърши сезона на върха в класирането с актив от 81 точки. ЦСКА 1948 остана на 14 точки от лидера на второ място в подреждането.

Свързани статии:

Първа лига: ЦСКА 1948 - Левски (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: ЦСКА 1948 - Левски (ГАЛЕРИЯ)
ЦСКА 1948 и Левски приключиха сезона с нулево равенство в Бистрица
#ЦСКА 1948 #Бистрица

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Самолет на Кралските военновъздушни сили е бил заглушен, докато е летял в близост до руската граница
1
Самолет на Кралските военновъздушни сили е бил заглушен, докато е...
Войната в Украйна: Русия предупреди чужденците да напуснат Киев
2
Войната в Украйна: Русия предупреди чужденците да напуснат Киев
След трагедията в Благоевград: Ден на траур в памет на загиналото непълнолетно момиче
3
След трагедията в Благоевград: Ден на траур в памет на загиналото...
Жена загина при тежка катастрофа между Симитли и Благоевград
4
Жена загина при тежка катастрофа между Симитли и Благоевград
След 17 години Лили Иванова отново излезе на сцената на зала „Олимпия“ в Париж
5
След 17 години Лили Иванова отново излезе на сцената на зала...
Ден на траур в Благоевград след трагедия с деца, паднали от петия етаж
6
Ден на траур в Благоевград след трагедия с деца, паднали от петия етаж

Най-четени

Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
1
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
2
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
3
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
5
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
6
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...

Още от: Футбол

Георги Костадинов: Бъдещето на Левски е светло
Георги Костадинов: Бъдещето на Левски е светло
Илиан Илиев: За първи път попадам в такава ситуация, в която никой нищо не знае Илиан Илиев: За първи път попадам в такава ситуация, в която никой нищо не знае
Чете се за: 04:42 мин.
Лудогорец спечели домакинството си на ЦСКА с гол на Ивайло Чочев в добавеното време Лудогорец спечели домакинството си на ЦСКА с гол на Ивайло Чочев в добавеното време
Чете се за: 01:55 мин.
Първа лига: ЦСКА 1948 - Левски (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: ЦСКА 1948 - Левски (ГАЛЕРИЯ)
Душан Косич: Горд съм да бъда част от Локомотив Душан Косич: Горд съм да бъда част от Локомотив
Чете се за: 01:12 мин.
Първа лига: Лудогорец - ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Лудогорец - ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

Отсечките на смъртта: Справя ли се държавата с критичните участъци на пътя?
Отсечките на смъртта: Справя ли се държавата с критичните участъци...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Режат парите за култура: Библиотеки, театри и читалища трябва да съкратят бюджета си Режат парите за култура: Библиотеки, театри и читалища трябва да съкратят бюджета си
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Севлиево още без вода след наводненията, бедственото положение остава Севлиево още без вода след наводненията, бедственото положение остава
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Ден на траур в Благоевград: Разследване за убийство, задържан и наркотици Ден на траур в Благоевград: Разследване за убийство, задържан и наркотици
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Войната в Украйна: Русия предупреди чужденците да напуснат Киев
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Преговорите САЩ - Иран: Противоречиви сигнали за предстоящ пробив
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Наводненото в Дряново: Доброволци и общината в битка с щетите
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
„Шест маратона на шест континента“: Продуцентът от БНТ...
Чете се за: 03:17 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ