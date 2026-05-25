Хулио Веласкес за Георги Костадинов: Загубихме играч, но спечелихме спортен директор

Старши треньорът на Левски засипа с похвали доскорошния си възпитаник.

Левски губи един невероятен човек в съблекалнята в лицето на Георги Костадинов, но спечели спортен директор, заяви Хулио Веласкес относно края на активната кариера на халфа. След няколко дни той ще започне работа на новата си длъжност при шампионите.

Костадинов се оттегли след равенство 0:0 срещу ЦСКА 1948, а Веласкес каза, че сваля шапка на играчите за отношението им.

"Още един мач, в който мога само да сваля шапка на моите футболисти. Изключително отношение, това са невероятни момчета. Оставиха си душата на терена и играха така, сякаш от този мач зависеше дали ще станем шампиони", каза той след срещата.

Старши треньорът засипа с похвали доскорошния си възпитаник Георги Костадинов.

"Невероятен човек и личност, професионалист и страхотен съотборник. Определено е човек, който познава всичко в професията и изключително много го обичам. За мен беше удоволствие да съм треньор в кариерата му. Той се показа във всеки един миг какъв човек е. Загубихме играч, но спечелихме спортен директор. Пожелавам му всичко най-хубаво", допълни испанецът.

Веласкес бе щедър в оценяването на футболистите си.

"Давам 10 на моите футболисти и привържениците, на целия щаб и служителите в клуба. Даже 11 трябва да бъде", завърши специалистът.

ЦСКА 1948 и Левски приключиха сезона с нулево равенство в Бистрица
Всички пет точни изстрела в срещата бяха на сметката на "сините".
