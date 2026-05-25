Георги Костадинов: Бъдещето на Левски е светло

Георги Костадинов е сигурен в светлото бъдеще на Левски, защото оставя зад себе си здрава съблекалня и футболисти с шампионски манталитет. Днес халфът изигра последния си мач за "сините", а след дни ще стане спортен директор на отбора.

При нулевото равенство с ЦСКА 1948 капитанът на "сините" бе заменен в 61-ата минута и бе бурно аплодиран.

"В този момент през главата ми мина само това, че съм много благодарен на цялата левскарска общност за любовта, която получавам. Аз дадох всичко от себе си и ще продължа да го правя, но под друга форма. Оставям здрава съблекалня и футболисти с манталитет на шампиони. Убеден съм, че бъдещето на Левски е светло", сподели полузащитникът след срещата.

Според него кариерата му завършва по добър начин, предвид спечелената титла.

"За мен това е сбъдната мечта. Радвам се, че този труд доведе до такъв край. Благодарен съм на всички фенове и на моето семейство. Това бе прекрасен завършек на кариерата ми и се надявам да имам още повече успехи по пътя, по който поемам. 20 години съм практикувал тази професия и я обичам, но истината е, че винаги е трудно да кажеш край. Това обаче е добър завършек", добави той.