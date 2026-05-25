Илиан Илиев: За първи път попадам в такава ситуация, в която никой нищо не знае

Чете се за: 04:42 мин.
Спорт
Старши треньорът на Черно море бе разочарован след загубата от Арда.

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев сподели, че отборът няма план за идните месеци и част от играчите с изтичащи договори може да напуснат клуба.

Наставникът отличи представянето на играчите си през първото полувреме, въпреки загубата от Арда с 2:3.

"Това е най-доброто ни полувреме от този полусезон. Може да сме имали и други, сега когато побеждавахме последните мачове, но като желание, като създадени ситуации срещу добър отбор, мисля че можехме да затворим мача, ако Асен Дончев беше вкарал. Но… старите неща, несигурност малко в защитата и допуснахме три грешки и пак не можехме. Николай Златев при един на един можеше да вкара за два на един, но това са неща, които са следствие на цялата ситуация на несигурността на някои моменти в играта", започна той.

Според него отборът няма място на бараж за участие в квалификациите на Лигата на конференциите.

"Не можем да се оправдаваме с излизането на единия или втория, има достатъчно футболисти и трябваше да играем по-сигурна защита. Като желание е най-доброто, което сме показвали. Сега да правим анализ на полусезона е трудно. Бяхме четвърти, завършваме седми, значи сме допуснали грешки някъде. В последните минути искаме да вкараме още един нападател, но нямаме. Николай Златев, Асен Дончев - те се справиха момчетата, бориха се. Имаше моменти, в които можеше да се представим по-добре като отбор, но със сигурност сега не ми се казва. Както казах и преди предните мачове, който не отиде на бараж, значи няма място там", допълни наставникът.

Специалистът призна, че отборът му допуска сериозни грешки в зашита.

"В предния мач играехме с петима в защита и пак имахме несигурност. Първото полувреме бяхме много доволни, че не се допусна тази несигурност, която през второто полувреме за 10-ина минути допускаш два гола. Така че от това съм недоволен. Отбор, който иска да играе бараж, не може да допуска такива елементарни грешки в защита и в единоборства. Затова не успяхме. Няма значение дали щяхме да отидем на бараж, или в Лига на конференциите", добави бившият селекционер на България.

По думите му, отборът още няма изготвен план за идните месеци.

"Никой нищо не знае за събиране, подготовка. За първи път попадам в такава ситуация, в която никой нищо не знае. Казах им и на момчетата. Нещо се изчаква, трябва да питате ръководството. Нямам право да им казвам нищо, освен че излизат в почивка и евентуално ще комуникират по някакъв начин. Аз съм вече 8 години и половина тук и никога не сме завършвали първенство без да нямаме нито една контрола, без да се знае какво ще става утре, но като треньорски щаб докато имаме договор и трябва да си изпълняваме задълженията. Изчаква се и не знаем нищо", разкри Илиев.

Част от футболистите също са в неведение дали ще продължат договорите си с клуба.

"Има момчета с изтичащи договори, чужденци, които не знаят какво ще се случи. Васил Панайотов, Цветомир Панов, няколко души с изтичащи договори. Особено за Васко и Цецо толкова години са тук, можеше да им се направи по-различно изпращане, но това са други отношения и неща, които винаги сме се борили в Черно море да ги има. Аз съм треньор, търсете ги тях. Имахме идеята че ще играем в петък, но така се случи, че във вторник евентуално всички ще излязат в почивка", завърши Илиев.

Самолет на Кралските военновъздушни сили е бил заглушен, докато е летял в близост до руската граница
Войната в Украйна: Русия предупреди чужденците да напуснат Киев
След трагедията в Благоевград: Ден на траур в памет на загиналото непълнолетно момиче
Жена загина при тежка катастрофа между Симитли и Благоевград
След 17 години Лили Иванова отново излезе на сцената на зала „Олимпия" в Париж
Ден на траур в Благоевград след трагедия с деца, паднали от петия етаж
Георги Костадинов: Бъдещето на Левски е светло
Лудогорец спечели домакинството си на ЦСКА с гол на Ивайло Чочев в добавеното време
Отсечките на смъртта: Справя ли се държавата с критичните участъци на пътя?
