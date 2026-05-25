„Шест маратона на шест континента“: Продуцентът от БНТ Гергана Василева на едно от най-тежките състезания в света

Българският трибагреник се развя сред суровите и величествени върхове на Андите. В сърцето на Перу беше сложен грандиозният финал на една изключителна кауза - „Шест маратона на шест континента“. Изпълнителният продуцент на "По света и у нас" Гергана Василева стана първата българка, покорила едно от най-тежките планински състезания в света. Гери пресече финалната права на 24 май, отправяйки посланието, че дори с Множествена склероза човек може да пробяга света, ако не спира да се движи.

42 километра на предела. 7 часа и 17 минути - резултат, зад който стоят титанична воля, месеци постоянство и много характер.

Организаторите определят трасето като едно от най-свирепите на планетата – бегачите се изправят срещу брутални денивелации от 1750 метра изкачване и над 3000 метра стръмно спускане в разреден и беден на кислород въздух. И още - осемкилометров участък по камъните на железопътна линия – терен, който прави класическото бягане почти невъзможно. Не и за Гери и ентусиасти от Америка, Мексико, Япония, Австрия, Турция, Словения.

Гергана Василева, изпълнителен продуцент в "По света и у нас": "Истинско предизвикателство беше да участвам на този маратон под върха на Мачу Пикчу, където съм в момента. Заедно със своя шести медал. Звучи ми още невероятно. Ще повярвам в това може би след няколко дни. Но съм много щастлива от това, което се случи и то се случи на най-българския празник 24 май. "

За нея маратонът в Перу е последната спирка от инициативата "Шест маратона на шест континента". Всеки изминат километър е кауза, която показва че спортът и двигателната активност не са просто суета, а мощна терапия, източник на жизнена сила и реален път към по-добър живот дори и при заболявания като множествената склероза.

Гергана Василева, изпълнителен продуцент в "По света и у нас": "Финалът посвещавам на най-близките си хора, които ме подкрепяха през цялото време. Ще продължа напред заедно с тях. Посвещавам го на всички хора, които имат нужда от подкрепа. Имат нужда от допълнителен стимул, за да живеят добре, да живеят здрави въпреки всякакви диагнози и трудности. "

На 21 юни Гери организира и 5-километрово бягане в Западния парк в София. Където ще разкаже какво още предстои.