Нов екипаж ще пристигне на китайската космическа станция

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Трима тайконавти ще пристигнат на китайската космическа станция „Тиангун“, предаде ДПА, като цитира съобщения в държавните медии на азиатската страна.

Космическият кораб „Шънчжоу-23“ излетя в неделя, 24 май, от северозападната част на Китай с ракета-носител Long March 2F.

Екипажът се състои от тайконавтите Чжу Янчжу, Чжан Чжиюан и Ли Цзяин. Според китайската космическа агенция Ли е първият представител на Хонконг, който участва в китайска космическа мисия.

Тримата ще заместят настоящия екипаж на космическата станция.

За първи път е планирано тайконавт да остане около година в космоса. По време на мисията ще бъде взето решение кой от тримата, пристигнали с „Шънчжоу-23“, ще бъде избран за това, отбелязва ДПА.

Китай има за цел да използва удължения срок на пребиваване в космоса, за да проучи как дългосрочните мисии се отразяват на човешкото тяло.

Според властите екипажът, който предстои да се прибере на Земята, вече е изкарал 203 дни в космоса и вероятно ще постави рекорд за най-дългата продължителност на мисия на китайски екипаж, допълва ДПА.

