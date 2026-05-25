Ден на траур в Благоевград: Разследване за убийство, задържан и наркотици

Ден на траур в Благоевград, след трагичния инцидент, при който младо момиче загина, а момче се бори за живота си след падане от петия етаж на блок в квартал „Струмско“.

Прокуратурата вече води разследване по случая със смъртта на момичето. 20-годишен мъж от Благоевград е задържан за 72 часа и му е повдигнато обвинение за умишлено убийство.

От държавното обвинение допълват, че са разпитани свидетели и са направени огледи на мястото. А назначените експертизи ще доизясняват обстоятелствата около трагедията.

"По света и у нас" разбра, че задържаният е студент в Югозападния университет. След употреба на наркотици, партито, на което са се събрали се превърнало в трагедия. По информация на "По света и у нас" по тялото на починалото момиче са открити сериозни травми, получени преди падането от петия етаж. А двамата с пострадалия младеж са били без дрехи. Момчето продължава да се бори за живота си в "Пирогов", но състоянието му остава критично.

Съседи в блока разказват за странни шумове от фаталния апартамент в нощта на инцидента.

Добринка Тодорина, съсед: "Аз обясних вече в районното. Аз помислих, че котка мяука, а доколкото разбрах после, се е хвърлило момичето, за което много съжалява. Тогава през нощта само чух нещо скърцане. Такива неща… музика не съм чувала. Само това чух. Някакво скърцане. Там една комшийка каза, че щора някаква всъщност се е чуло. А на мен ми се стори, че някакви мебели се местят."

Освен политравмите от падането, по тялото на момичето са открити и предсмъртни наранявания, които свидетелстват за физическо нападение преди смъртта и.

Според родители, в основата на всичко е употребата на дрога.

Наталия: "-Днес ми сподели, че познава момчето. Може би от общи компании… - Някакви впечатления за момчето дали ви е изказал? - Искам да си ги запазя за себе си, защото не е нещо, което е за споделяне. - По-скоро положително или по-скоро отрицателно мнение? - По-скоро леко отрицателно."

По неофициална информация, задържаният е организирал партито. Той е студент по философия в Югозападния университет, а колегите му го описват като скромен и ученолюбив.

Виктор-Християн Василев, Студентски съвет при ЮЗУ „Неофит Рилски“: "Към този момент това момче никога не е показвало такова държание или че има пристрастие към наркотици или наркотични вещества. Показвало е добро отношение и знания, любопитство към знанията."

Остава загадка какво точно се е случило в злополучната нощ. Източници на "По света и у нас" разкриват, че младежите са открити без дрехи, а при обиска на апартамента са намерени LSD, райски газ и марихуана.

Д-р Теменужка Любенова: "Всички наркотици първо атакуват мозъка. И халюцинациите, и оценката на действителността е толкова изкривена, че те могат да се видят примерно като лисица, или птица и могат да скочат от някъде и да искат да полетят. Те смятат, че имат крила."

От утре, специалисти започват работа със съучениците на жертвата и пострадалия младеж