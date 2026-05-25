Изборът на младите хора - хуманитарните специалности в университетите остават предпочитани

Остават дни до момента, в който кандидат-студентите трябва да подадат документи за желаната специалност в университета. Много от тях обаче всъщност не са ориентирани с какво искат да се занимават.

Изборът на специалност е първата важна крачка в професионалната реализация на младия човек. Кариерният консултант Гергана Раковска е забелязала няколко важни тенденции, които влияят върху решението на младежите.

Гергана Раковска, Фондация на бизнеса за образованието: "България е на първо място в това, че 34% от младите хора избират професии и образование под влиянието на родителите им. Не, че има нещо лошо родителите да участват в този избор, но родителите пък избират професия по логиката от 90 години, а не в логиката, че тези млади хора ще са активни още около 50 години на пазара на труда."

След родителите влияят социалните мрежи.

Гергана Раковска, Фондация на бизнеса за образованието: "Младите хора избират професии по-скоро по TikTok, а не по реалните ежедневни задължения, които включва, а всъщност икономиките търсят инженери, AI специалисти, производствени специалисти, специалисти в социалните и здравните услуги, специалисти по логистика, транспорта, умни градове."

В Софийския университет традиционно правото е най-търсената специалност, след нея - "Психология" и „Международни отношения“. Според рейтинга на най-желаните специалности във висшите учебни заведения, който публикува Министерството на образованието - най-много са студентите в специалност икономика - близо 27 000. На второ място - по педагогика- 16 700. В Икономическия университет във Варна най-посочваната специалност е маркетинг.

Доц д-р Силвия Благоева, заместник ректор на Икономически университет - Варна: "Най-търсените са дигитални медии, пиар, маркетинг, счетоводство и одит. Това са нашите фаворити за последните две кандидатстудентски кампании."

Въпреки нуждите на пазара техническите специалности все още са по-малко търсени от хуманитарните.

Гергана Раковска, Фондация на бизнеса за образованието: "Дори да изучаваш хуманитарна специалност, ти всъщност, рано или късно, за да си конкурентен на пазара на труда, ще трябва да придобиеш технологични умения. Да използваш изкуствени интелект, да използваш роботи, да умееш да използваш технологиите като цяло."

След завършване на 12 клас много малка част от младежите всъщност имат представа с какво искат да се занимават - различни изследвания сочат, че едва 21% от завършващите миналата година са направили информиран избор.

Гергана Раковска, Фондация на бизнеса за образованието: "Това е един много малък процент, а в същото това изследване показва, че около над 70% от завършващите биха искали да продължат да учат висше образование, което, виждате, това е една четвърт от тези, които всъщност искат да учат, имат идея какво, разбират какво биха искали да учат. И това, както казах е системен проблем на образователното ни система."

Бъдещето е в мултидисциплинарните специалности, смятат експертите. Вече започват да навлизат и в България.



