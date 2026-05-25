Признание: Патриарх Даниил връчи награди на успешни ученици

Българският патриарх Даниил награди български ученици, завоювали престижни отличия от международни олимпиади и конкурси.

По повод 24 май, негово светейшество прие единайсетокласника от СМГ Никола Веселинов, за когото в "По света и у нас" разказа първи. Той успя да пребори конкуренцията на най-престижния международен конкурс за гимназисти в областта на науката и инженерството в Съединените щати.

Главата на българската православна църква поздрави и медалистите от международната олимпиада по филосифия - Симеон Кърджиев от НГДЕК и Иван Стоилов от Испанската гимназия в София, завоювали съответно златен и сребърен медал.

Даниил, български патриарх и софийски митрополит: "Този ваш успех да бъде стълбица към самопознанието, стълбица към изграждането на този образ, който Господ е вложил в нас.

Симеон Кърджиев, златен медалист от Международната олимпиада по философия: "Най-висшата цел и мотив за това да трупаме знания е точно, за да можем да помагаме на ближните си, за да можем да помагаме на мястото, в което сме родени на нашата общност, неща, които църквата от самото си начало учи и насърчава."

