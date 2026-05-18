Български ученик спечели най-големия световен конкурс за гимназисти в областта на науката и инженерството

Български ученик спечели най-големия световен конкурс за гимназисти в областта на науката и инженерството
Единадесетокласникът Никола Веселинов от Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ постигна исторически успех за България, след като спечели първо място на Regeneron ISEF. Това е най-големият и престижен международен конкурс за гимназисти в сферата на науката и инженерството. Форумът тази година се проведе във Финикс, Аризона.

С проекта си „Разрешимост на уравнения в елементарни функции“ Никола завоюва първо място в категория „Математика“ и стана носител на голямата награда за млад учен. Той получи и парична премия в размер на 75 000 долара.

Никола, който е най-младият участник в българския отбор, беше отличен с още два специални приза. ΜΑΘ – Американското почетно общество за учени и студенти, го награди с приз и 1500 долара, а American Mathematical Society, която е сред най-уважаваните професионални организации, му присъди още една награда и 1000 долара. Негов научен ръководител е Мирослав Маринов.

В българския отбор участваха още двама ученици – дванадесетокласниците Стефан Куюмджиев и Божидара Пухалева.

Стефан, възпитаник на ПМГ „Васил Друмев“ във Велико Търново, представи проект за оптимизиране на големи езикови модели, както като зареждане и обем, така и като точност.

Божидара от СМГ стана първият български участник в категория „Биомедицина и здравни науки“. Нейната разработка се фокусира върху гените, регулиращи експресията на протамини, които имат важно значение за репродуктивното здраве.

Regeneron ISEF e най-големият научен конкурс на предуниверситетско ниво в света. Той обединява над 1000 участници от близо 80 държави. Участието на България се финансира по национална програма „Образование с наука“.

