DARA НА "ЕВРОВИЗИЯ 2026"

Червен килим за DARA: БНТ и Столичната община организираха BANGARANGA PARTY

София организира грандиозно DARA PARTY на площад "Княз Александър I" след историческата победа на България на "Евровизия 2026". На площада всички почитатели на DARA могат да я приветстват на едно незабравимо BANGARANGA PARTY.

Събитието е организирано от Столичната община и Българската национална телевизия.

БНТ 1 ще излъчва на живо грандиозното парти от 18.45 ч. Още от старта му може да го гледате на bntnews.bg и на страницата на "По света и у нас" във Фейсбук.

Сигналът ще бъде подаван и към Европейския съюз за радио и телевизия, откъдето може да бъде използван и през вътрешния международен видеообмен. Водеща на музикалното събитие е Боряна Граматикова – ръководител на българската делегацията на "Евровизия 2026" и водеща на предаването "Отблизо" по БНТ.

Празникът е двоен, тъй като DARA отбелязва и 10 години на сцена.

Зрителите и пред екраните, и на площада ще си припомнят емоционалния момент, в който България беше обявена за победител на "Евровизия 2026", а за финал на вечерта DARA ще изпълни на живо за публиката "Bangaranga".

Като обществена медия, член на Европейския съюз за радио и телевизия, единствено Българската национална телевизия има право да участва в песенния конкурс "Евровизия", излъчвайки официално български представител в него.

БНТ организира национална селекция за избор на изпълнител и песен, която да представи България на "Евровизия 2026". На първия етап от националната селекция след гласуване на жури и зрители изборът бе именно DARA за изпълнител, който да представи страната ни, а на втория етап - от три песни, които бяха направени специално за DARA, отново жури и зрителите избраха песента "Bangaranga" да звучи от сцената на "Евровизия".

Вижте още в прякото включване на Алекс Христов от пл. "Александър I Батенберг"

