ДОБРЕ ДОШЛА, DARA! Хиляди посрещнаха победилката от "Евровизия 2026" в центъра на София

Чистата радост и еуфорията от победата събраха хиляди на площад "Александър I Батенберг" в София и ни припомниха колко е хубаво да сме заедно и да празнуваме успеха. Триумфът на DARA на "Евровизия" е тържество на таланта и упорития труд. А по тази мярка ще растат и мечтите на младите хора у нас. София посрещна DARA след триумфа ѝ на "Евровизия 2026" във Виена. Събитието е организирано от Столичната община и БНТ. Голямо BANGARANGA PARTY разтърси центъра на столицата, а с него звездата на българската музика отбеляза и 10 години на сцената.

BANGARANGA PARTY – победата е на България, на DARA и на Българската национална телевизия, която като член на EBU, не само осигури участието на страната ни на “Евровизия”, но и международния екип, с който постигнахме историческия триумф. Успехът на DARA дойде след като БНТ организира национална селекция за избор на изпълнител и песен, която да представи България на "Евровизия 2026" във Виена.

На първия етап от националната селекция след гласуване на жури и зрители изборът беше именно DARA за изпълнител, който да представи страната ни, а на втория етап - от три песни, които бяха направени специално за DARA, отново жури и зрителите избраха песента "Bangaranga" да звучи от сцената на "Евроризия".

Завладяла сърцата на стотици милиони за последните седмици. Накарала цял свят да пее "Bangaranga", DARA беше посрещната от феновете си в София като звезда от световна величина на препълнения площад "Александър I Батенберг".

DARA: "Изобщо не съм очаквала такова нещо, много ви благодаря от сърце! За мен това означава изключително много и ще запазя този момент до края на живота си."

Сцената се оказа по-голяма от тази на "Евровизия", по-голяма от сцените на големите музикални награди, където и да е по света. Не само защото е на родна земя, а защото събра десетки, дори стотици хиляди, а със зрителите пред малкия екран – дори милиони.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Толкова пълен площад… Щастлива съм да го видя. Благодаря, че сте тук. Благодаря на DARA, че донесе тази радост. Благодаря на всички замесени в това прекрасно приключение, което доведе България до победа на "Евровизия". И понеже на нас ни предстои домакинство, а в момента БНТ предава това, което стана на площада в много страни в Европа – нека да вдигнем българските флагове и да покажем какво можем да направим на домакинството."

Сбъднала своята детска мечта да се качи на сцената на "Евровизия". Надскочила мечтата си, спечелила безапелационно с рекордна разлика между първия и втория в 70-годишната история на конкурса. Оценена като победител както от журито, така и от публиката. Накарала най-големите световни медии дни наред да пишат за поредното българско чудо.

DARA: "Моята мечта винаги е била да успявам да обединявам хората и да ви вида всички тук заедно. Означава супер много за мен и ви благодаря, че ми сбъдвате мечтата да ви видя заедно обединени с една цел, а тя е именно подкрепа."

И довела "Евровизия" в България. Насочила света и очакванията на стотици хиляди фенове и стотици милиони зрители по света към "Евровизия 2027" в страната на космическите гласове, а според легендата и Земята на Орфей.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Гответе се за "Евровизия 2027" в България." DARA: "В момента се спекулира в мрежите, че може да не можем да направим "Евровизия", може би няма да стане, може би това, може би онова, искам да ви попитам: вие не смятате ли, че след като спечелих "Евровизия" трябва да вярват в чудеса?"

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Тепърва започва състезанието между градовете. 4 града са заявили желание. Правилата са на EBU. БНТ нищо не може да реши сама, защото ние работим в плътна координация с EBU и с ESC, т.е. "Евровизия". Така, че очаквайте наддаването между градовете. Надяваме се най-добрият град да спечели." Васил Терзиев, кмет на София: "Къде искаме да се проведе "Евровизия" догодина? Готови ли сме? Ще стане ли запомнящо се? А сега да покажем много любов на DARA. Ето един малък подарък от нас – един ключ, защото DARA отключи сърцата ни."

Благомир Коцев, кмет на Варна: "Горд съм, че съм варненец, защото DARA е тук и искам да ѝ благодаря като посланик на Варна пред всички вас. Благодаря ти DARA! Благодаря ти затова, че ни направи щастливи и ни направи горди, че сме българи, за мен, че съм варненец и искам да те поканя във Варна при първа възможност. Очакваме те!"

снимки: Андрей Радев, БТА и БГНЕС

"Bangaranga" днес си казват стотици милиони по света. Така ще бъде и през следващите 12 месеца, когато България ще каже "Добре дошли" на хората от цял свят на "Евровизия 2027".

