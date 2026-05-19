Васил Терзиев: София не само ще бъде готова за...
Ще спечели ли Рене Карабаш "Букър", връчват международната награда тази вечер в Лондон

Книгата ѝ "Остайница" и преводът на английски език от Изидора Анжел е сред претендентите

Международната награда „Букър“ за 2026 г. ще бъде връчена на церемония в „Тейт модърн“ в Лондон. Победителят ще бъде обявен от председателя на журито за 2026 г., писателката Наташа Браун, между 22.00 и 22.30 ч. местно време (00.00 и 00.30 ч. българско време на 20 май).

Тази година сред номинираните за отличието е и писателката Рене Карабаш с романа си "Остайница", преведен на английски език от Изидора Анжел. Това е вторият български роман, включен в краткия списък за "Букър", след като "Времеубежище" на Георги Господинов в превод на Анджела Родел, спечели наградата през 2023 г.

Сред другите номинирани произведения тази година са още The Nights Are Quiet in Tehran на Шейда Базяр, The Director на Даниел Келман, On Earth As It Is Beneath на Ана Паула Мая, The Witch на Мари Н Диай и Taiwan Travelogue на Ян Шуан-цзъ.

Тази година в конкурса участваха 128 книги, преведени на английски език и издадени във Великобритания и/или Ирландия през последните 12 месеца. От тях журито избра 13, т.нар. дълъг списък, от който впоследствие бяха определени шестте книги в т.нар. кратък списък.

Победителят получава 50 000 британски лири (57 366 евро), които се поделят по равно между автора и преводача. Останалите произведения, попаднали в краткия списък, получават по 5000 британски лири (5736 евро), които също се поделят по равно между автора и преводача.

