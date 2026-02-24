"Остайница" от Рене Карабаш с номинация в дългия списък за "Букър"

Изключително сме развълнувани от новината, че романът „Остайница“ от Рене Карабаш, преведен на английски от Изидора Анжел със заглавие She Who Remains, е номиниран за „Международен Букър“, най-престижната награда за преводна художествена литература в света.

„Остайница“ е вторият български роман от издателския каталог на „Жанет 45“, чийто превод на английски е в номинациите на „Международен Букър“, след грандиозния успех на „Времеубежище“ от Георги Господинов, в превод на английски от Анджела Родел, който спечели наградата през 2023 година. Настоящата номинация със сигурност ще допринесе за още по-голямото популяризиране на съвременната българска литература по света, като насърчи независими издатели и преводачиот близки и далечни страни и езици да работят с все още непознати в световен план, но ярки и мощни автори от България.

Журито на тазгодишния „Международен Букър“ е в състав Мери Биърд (председател), Реймънд Антробъс, Джарвис Кокър, Ребека Лиу, Патриша Локууд. В номинациите, наред със She Who Remains, са общо 13 книги.

She Who Remains е достъпен за англоезичните читатели по цял свят благодарение на издателите Peirene Press (2026, Великобритания) и Sandorf Passage (2026, САЩ).

След излизането си в България през 2018 г., „Остайница“ прави силно впечатление на българската, а малко по-късно и на международната литературна сцена. За романа си Рене Карабаш получава Националната литературна награда „Елиас Канети“, номинации за Роман на годината в конкурса на Национален дарителски фонд „13 века България“ и Литературна награда „Перото“. В края на 2023 г. Мари Врина-Николов печели с френския си превод на „Остайница“ Наградата на френския PEN клуб. Същата година английският превод на Изидора Анжел е отличен с Gulf Coast Translation Prize в САЩ, а в началото на 2025 г. – с престижната награда HEIM на американския PEN клуб. „Остайница“, в превод на Хана Сандборг, е номиниран и за шведската литературна награда Prisma, а в началото на годината е включен в класацията „21 най-добри предстоящи книги на 2026“ на Service 95, литературния книжен клуб на певицата Дуа Липа.

Катрина Додсън, член на журито на наградата за превод „Gulf Coast“ (2023): „Остайница“ се чете като мрачна приказка от времена, в които животът е суров и първичен. (...) Смел и визионерски, романът на Рене Карабаш разгръща свят на кръвни вражди и заклети девици – жени, приети в обществото като мъже – в повествование, напомнящо сън, което изгаря страниците с трескава спешност. Преводът на Изидора Анжел от български вълнуващо улавя гъстата тъкан от хипнотичния език на романа.“

„Остайница“ вече е публикуван на арабски (изд. „Sefsafa Culture and Publishing“, превод Хайри Хамдан), босненски (изд. „BuyBook“, превод Ксения Банович), гръцки (изд. „Metaichmio Publications“, превод Спирос Папас), италиански (изд. „Bottega Errante“, превод Джорджа Спадони), македонски (изд. „Vostok Publishing“, превод Михайло Свидерски), полски (изд. „Wydawnictwo Poznanskie“, превод Мариола Миколайчак) и шведски (изд. „Ersatz“, превод Хана Сандборг).

В подготовка са и публикациите му на албански (изд. „Toena“, превод Милена Селими), бразилски португалски (изд. „Editora Ercolano“, превод Рада Ганкова), немски (изд. „Mauke“, превод Елвира Борман), унгарски (изд. „Európa Rights“, превод Гергей Ковач), сръбски (изд. „Heliks“, превод Ясмина Йованович), испански (изд. „Itineraria Editorial“, превод Мария Вутова), турски (изд. „İthaki Yayınları“, превод Севджен Кендже) и френски (проф. Мари Врина-Николов).

„Остайница“ отвежда читателите в планинско албанско селце, където и до днес Канунът – сборник с архаични закони от времето на Лека Дукагини (XV век) – тегне над селяните и патриархалния им живот. Героинята Бекиа с болка осъзнава защо не може да има онова, което най-силно желае, и избира да даде клетва за девственост и да заживее като мъж и глава на семейството. Това нейно решение поставя начало на верига от разтърсващи събития, която разрушава едно семейство, но същевременно показва как травмата може да доведе героите до жизненоважни, макар и неудобни истини. С новаторска изящност Рене Карабаш изследва смело въпроса какво е да си жена в свят на насилие, вражди, мъжка доминантност и суровата социална природа в резултат на древни патриархални традиции.

Турнето на Рене Карабаш и преводачката Изидора Анжел за представянето на английското издание She Who Remains във Великобритания включва събития в Бристол (9 март, Bristol Central Library), Норуич (11 март, The Book Hive) и Лондон (12 март, Brick Lane Bookshop) по покана на Peirene Press.