На среща в София: Поклон пред героизма на украинския народ и в памет на жертвите от войната

По повод годишнината от войната в Украйна в София се проведе среща - поклон в подкрепа на героизма на украинския народ и в памет на жертвите. Събитието е организирано от "Форум за демократично действие", "Бесарабски фронт" и посолството на Украйна в България.

Срещата - поклон в подкрепа на украинския народ ще се проведе на площада до църквата "Света София". Целта по този начин да се отдаде почит към всички загинали и не на последно от столицата на България да се отправи послание на солидарност към милионите украинци, които четвърта година отстояват своята независимост.

В памет на жертвите бяха запалени свещи, също така бяха поднесени и цветя.

На събитието присъстват служебният премиер Андрей Гюров, кметът на София Васил Терзиев, депутати от ПП, както и украинския посланик.

Олеся Илашчук, посланик на Украйна в България: "Преди 4 години светът чу фразата "ще превземем Киев за три дни". Днес тези думи звучат като надгробен камък на самозаблудата на агресора и същевременно тези думи са доказателство за героизма и несломимост на Украйна." Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Подкрепата за Украйна не е идеологическа, не е политическо решение, а е дълбоко патриотично, защото ние знаем, че единствената гаранция за независимост и развитие на България е силна България в силна Европа, а това може да бъде реалност, само ако Украйна не загуби тази война."

снимки: Тихомир Игнатов, БНТ

ПЛОВДИВ

Десетки бежанци се събраха пред катедралния храм "Света Богородица" в Стария град в Пловдив и с минута мълчание почетоха паметта на загиналите техни сънародници. Украински деца поставиха плюшени играчки, като символ на загубените детски животи по време на войната в Украйна.

РУСЕ

Годишнината от началото на войната в Украйна беше отбелязана и в Русе с бдение и свещи. По време на събитието бяха почетени загиналите военни и цивилни граждани и беше изразена солидарност към засегнатите от конфликта.

снимка: БТА

По повод годишнината историческата сграда на парламента беше осветена с цветовете на българския и украинския флаг. По този начин законодателната институция изразява своята съпричастност и подкрепа.