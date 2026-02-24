Показаха за първи път бункера, където Зеленски и кабинетът заседават в първите години от войната с Русия

За първи път от началото на пълномащабната война на широката общественост беше показан бункерът на Володимир Зеленски. Украинският лидер разкри как и къде в първите години от войната той и екипът му са продължавали да ръководят страната.

Не на 30 метра под земята някъде из Карпатите, както твърдяха руски медии, а на централната киевска улица "Банкова" - тайното укритие на Володимир Зеленски. Казват, че това е последният бункер, построен по време на Съветския съюз, може да издържи дори на ядрен удар. С почти митологичен статут, бомбоубежището представлява огромна конструкция от зали и коридори, които свързват под земята сградите на президентството, министерския съвет и парламента.

Именно тук са отведени в ранните часове на 24 февруари 2022 г. Зеленски, семейството му и членовете на кабинета му. "От тук работих в продължение на две години" разкрива украинският лидер и допълва "тук не може да бъде побрана дори частица от болката на украинския народ".

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "От този малък кабинет проведох първите разговори със световните лидери, когато започна войната. Говорих с президента Байдън и той ми каза "Володимир, има заплаха за живота ти, трябва спешно да напуснеш Украйна. Мога да ти съдействам.". И точно тук му отговорих "Трябват ми оръжия, а не такси."

Заседателна зала за правителството и друга, която може да побере целия парламент, са само малка част от помещенията в бункера. Генератори осигуряват тока, а въздухопроводи опасват ниските коридори, в които на места дори високият 1.70 м Зеленски трябва да се навежда. Твърди се, че всеки, който е имал достъп до бункера, е подписвал декларация за поверителност.