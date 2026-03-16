ЕС обсъжда какво може да се направи, за да остане отворен Ормузкия проток

Съвети по външни работи и енергетика с участието на Нейнски и Трайков
Държавите - членки на ЕС, обсъждат днес какво може да се направи, за да остане отворен Ормузкия проток, заяви върховният представител по външна политика Кая Калас. В Брюксел днес заседават и външните, и енергийните министри на страните членки. Във фокуса са войните в Близкия изток и Украйна и високите цени на енергийните ресурси.
В ЕС в момента няма проблем със сигурността на енергийните доставки, но има проблеми с високите цени, каза преди срещата на енергийните министри еврокомисарят по енергетика Дан Йоргенсон. Той отхвърли възможността европейските страни да започват преговари с Русия за внос на руски газ и петрол. Кая Калас е обсъдила с генералния секретар на ООН Антонио Гутереш идеята за деблокиране на Ормузкия проток по примера на сделката, която позволява износа на зърно от Украйна през Черно море.
Кая Калас, върховен представител по сигурността и външните работи: "Затварянето на Ормузкия проток е наистина опасно за доставките на петрол и енергия за Азия. 85% от петрола и газа през Ормузкия проток отиват за азиатските страни. Но това е проблематично и за торовете. И ако има липса на торове тази година, това ще доведе и до недостиг на храна догодина. Така че обсъдихме с Антонио Гутериш как да предотвратим това. Ние имаме мисии и операции в региона, като Аспирес. Разбира се, ще обсъдим с държавите членки дали е възможно наистина да се промени мандатът на тази мисия."