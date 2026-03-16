ЕС обсъжда какво може да се направи, за да остане отворен Ормузкия проток

Държавите - членки на ЕС, обсъждат днес какво може да се направи, за да остане отворен Ормузкия проток, заяви върховният представител по външна политика Кая Калас. В Брюксел днес заседават и външните, и енергийните министри на страните членки. Във фокуса са войните в Близкия изток и Украйна и високите цени на енергийните ресурси.

В ЕС в момента няма проблем със сигурността на енергийните доставки, но има проблеми с високите цени, каза преди срещата на енергийните министри еврокомисарят по енергетика Дан Йоргенсон. Той отхвърли възможността европейските страни да започват преговари с Русия за внос на руски газ и петрол. Кая Калас е обсъдила с генералния секретар на ООН Антонио Гутереш идеята за деблокиране на Ормузкия проток по примера на сделката, която позволява износа на зърно от Украйна през Черно море.