Крум Зарков: БСП не изключи коалиция с друга политическа сила след изборите

"БСП-Обединена левица" не изключи коалиция с друга политическа сила след изборите. Това заяви председателят на партията Крум Зарков, след като регистрира листите за вота на 19 април. Зарков допълни, че социалистите ще работят за честни и справедливи избори.

Крум Зарков, председател на "БСП-Обединена левица": "Виждам потенциал за партньорство както в политически сили, така и в граждански организации, в леви и социално ангажирани хора, в синдикати и във всеки, който разбира, че повече така не може. А с кои политически сили - ще видим впоследствие, когато заявят своите програми."



