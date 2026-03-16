Кои са водачите на листите на "Прогресивна България"

Вече станаха ясни листите на "Прогресивна България". Лидерът Румен Радев е кандидат за народен представител от 2 МИР в Бургас и от 25 МИР - София. Гълъб Донев е водач на листата за народни представители в 13 МИР Пазарджик, а Димитър Стоянов е водач на листата в Хасково. Иван Демерджиев ще е кандидат от 9 МИР в Кърджали.

Волейболистът Владимир Николов е водач на листата за народни представители в 16 МИР Пловдив-град. Олимпийската медалистка Ивет Горанова е водач на листата в 11 МИР Ловеч. Плувецът Петър Стойчев е водач на в 22 МИР Смолян. Артистът и общественик Енчо Керязов е водач на листата в 31 МИР Ямбол.

Ето и имената на всички водачи на листите на коалиция "Прогресивна България":

Росица Карамфилова е на 49 години и е кандидат за народен представител от 1 МИР Благоевград. Тя е експерт с над 20-годишен опит в управлението на околната среда. В периода 2022 - 2023 г. заема поста министър на околната среда и водите в две последователни служебни правителства. От 2023 до 2025 г. е съветник по екология на Президента на Република България. Към момента е изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по околна среда и член на Управителния съвет на Европейската агенция по околна среда (EEA). Била е началник на отделите „Международни програми и проекти“ и „Стратегии и програми“. Има богат опит в управлението на национални и международни проекти в сферата на екологията. През 2001 г. се дипломира като магистър-инженер по специалност „Екология и опазване на околната среда“ в Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ) – София. През 2007 г. защитава образователна и научна степен „Доктор“ в същата научна област с дисертация на тема, свързана с иновативното третиране на отпадъчни биопродукти. Завършила е и магистърски курс по „Индустриален мениджмънт“. Развива активна преподавателска дейност в ХТМУ - София (2011 - 2012 г. и 2023 - 2025 г.) и е автор на множество научни публикации в специализирани издания. Владее английски и руски език.Омъжена, с едно дете.

Румен Радев е на 62 години и е кандидат за народен представител от 2 МИР Бургас и 25 МИР София. От 2017 до 2026 г. Румен Радев е президент на Република България. На 19 януари 2026 г. в обръщение към българския народ обявява, че подава оставка като държавен глава. С решение на Конституционния съд пълномощията му се прекратяват от 23 януари 2026 г. Дипломира се като първенец на випуска във военновъздушното училище в Долна Митрополия. През 1992 г. завършва ескадрилен офицерски курс „Максуел“, САЩ, а от 1994 до 1996 г. е слушател в командно-щабния профил на Военната академия „Г. С. Раковски“. Дипломира се като първенец на випуска. През 2003 г. завършва с отличен успех Военновъздушния колеж „Максуел“ в САЩ със степен магистър по „Стратегически проучвания“. Името му е изписано в Алеята на славата на Военновъздушния колеж. Има над 1400 летателни часа в кариерата си като пилот-изтребител. Демо-пилот на МиГ-29. Достига до чин генерал-майор, а в периода 2014 – 2016 г. е командир на Военновъздушните сили на Република България. Владее английски, руски и немски език. През 2000 г. става доктор на военните науки в областта на усъвършенстването на тактическата подготовка на летателния състав и симулиране на въздушния бой. Женен, с три деца.

Илин Димитров е на 42 години и е кандидат за народен представител от 3 МИР Варна. Той е експерт с мащабен опит в сферата на туризма, академичната дейност и държавната администрация. В периода 2022 - 2023 г. заема поста министър на туризма в двете служебни правителства на страната. Преди това е народен представител в 47-ото Народно събрание, където е избран за председател на Комисията по туризъм. В професионалната си биография заема и поста председател на Варненската туристическа камара (2020 - 2022 г.), работейки активно за развитието на регионалната икономика. Понастоящем е преподавател в Икономически университет – Варна, съчетавайки експертизата си от бизнеса и управлението с научноизследователска дейност за прилагане на устойчиви икономически политики. Притежава богата образователна подготовка, включваща дипломи от Колежа по туризъм – Варна, Висшето училище по мениджмънт и Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов по специалностите „Маркетинг и мениджмънт“, „Стопанско управление“ и магистърска степен по „Фирмен мениджмънт и контролинг“. Защитава образователна и научна степен „Доктор“ по туризъм в Икономически университет – Варна. Владее английски, немски и руски език. Женен, с две деца.

Янка Тянкова е на 61 години и е кандидат за народен представител от 4 МИР Велико Търново. Тя е утвърден юрист и университетски преподавател с богат опит в правната наука и практика. Понастоящем е професор и ръководител на катедра „Частноправни науки“ в Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, като преподава и в Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“. В професионалната си биография съчетава академичната дейност с активна юридическа практика като адвокат от Великотърновската адвокатска колегия, медиатор и арбитър. Завършва висшето си образование по специалност „Право“ с магистърска степен. Тя е доказан експерт в областта на търговското право и несъстоятелността, като е защитила образователна и научна степен „Доктор“. Проф. Тянкова е автор на три монографии в областта на търговската несъстоятелност и производството по стабилизация, както и на множество научни студии и доклади, публикувани в престижни издания у нас и в чужбина. Член е на редколегии на научни форуми и участва активно в състава на научни журита. Владее руски и английски език. Омъжена, с едно дете.

Цветомир Цветанов е на 37 години и е кандидат за народен представител от 5 МИР Видин. Той е офицер от Българската армия с утвърден лидерски опит и доказани командни умения. Професионалният му път преминава през ключови военни длъжности, включително командир на взвод, заместник-командир на рота и

командир на рота. Към момента заема отговорния пост на Началник на Военно окръжие – Видин, където отговаря за координацията и управлението на структурите на Министерството на отбраната в региона. Завършва висшето си образование в Националния военен университет „Васил Левски“ в гр. Велико Търново. Дипломира се като инженер със специализации в областите „Танково-технически и автомобилни войски“ и „Автомобилна техника и транспортна логистика“. Притежава военно звание „Майор“. Владее английски език.

Иван Шишков е на 62 години и е водач на листата за народни представители в 6 МИР Враца. Той е утвърден експерт с мащабен опит в архитектурата, градоустройството и държавното управление. В периода 2022 – 2023 г. заема поста министър на регионалното развитие и благоустройството, като преди това е бил заместник-министър и съветник в същото министерство. Професионалната му биография включва 24-годишен стаж като главен архитект на община Драгоман, както и на районите „Банкя“ и „Триадица“ към Столична община. Понастоящем работи като архитект-проектант на свободна практика, прилагайки натрупания експертен опит в реализацията на значими инфраструктурни и устройствени проекти. Завършва висшето си образование във ВИАС (днес УАСГ) в София, където придобива магистърска степен по специалност „Архитектура“. Средното си образование завършва в Техникума по строителство „Христо Ботев“, гр. София, със специалност „Строителен техник“. Женен.

Николай Косев е на 40 години и е кандидат за народен представител от 7 МИР Габрово. Той е предприемач с над 20-годишен професионален опит в управлението на бизнес процеси. Като собственик и управител на компания в сферата на услугите с национално покритие, той притежава доказани умения в изграждането на устойчиви търговски структури и екипи. Косев е и пионер в социалното предприемачество, като основава първото регистрирано социално предприятие в град Габрово. Паралелно с бизнес дейността си, той е активен общественик, ангажиран с организирането и подкрепата на множество социални каузи и благотворителни инициативи в региона и страната. Завършва висшето си образование в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в София, където придобива магистърска степен по „Международни икономически отношения“. Притежава и бакалавърска степен по „Философия“ от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Владее английски език.

Румен Мунтянов е на 40 години и е кандидат за народен представител от 8 МИР Добрич. Той притежава над 15-годишен опит в обществения сектор и местното

самоуправление. Професионалният му път в публичната администрация започва като експерт по връзки с обществеността в Община Генерал Тошево – пост, който заема в продължение на 9 години. В периода 2019 – 2023 г. е заместник-кмет по „Хуманитарни дейности“ в същата община, отговаряйки за ключови ресори в социалната и културната сфера. Понастоящем е секретар на Община Добричка. Активен общественик, той е председател на Общинската структура на Българския червен кръст в Община Добричка и участва в организирането на множество културно-исторически и благотворителни инициативи. Завършва висшето си образование във Великотърновския университет „Св.

св. Кирил и Методий“, където придобива бакалавърска степен по „Политология“ и магистърска степен по „Маркетинг“. Владее английски език.

Иван Демерджиев е на 50 години, юрист с богат опит в правото и държавното управление. Кандидат от 9 МИР Кърджали. В периода 2022 - 2023 г. заема постовете заместник министър-председател и министър на вътрешните работи в двете последователни правителства на Гълъб Донев. През 2021 г., е служебен министър на правосъдието и заместник-министър в същото ведомство. Професионалната му кариера е тясно свързана с адвокатурата – той е дългогодишен член на Адвокатска колегия – Пловдив, като в периода 2019 – 2021 г. е неин председател. Управител и съдружник е в адвокатско дружество с експертиза в търговското, гражданското и административното право. Завършва висшето си образование в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, където придобива магистърска степен по „Право“. Специализира в процесуалното представителство по сложни търговски дела, несъстоятелност и вещно право. Владее руски и немски език. Женен, с две деца.

Явор Гечев е на 47 години и е водач на листата за народни представители в 10 МИР Кюстендил. Той е утвърден експерт и общественик с дългогодишен опит в областта на

земеделието и развитието на селските райони. В периода 2022 - 2023 г. заема поста министър на земеделието в две последователни правителства. Професионалният му път включва опита му като народен представител в 42-рото Народно събрание и заместник-министър на земеделието. Дълги години оглавява Националния съюз на земеделските кооперации в България, а към момента е съветник на Президента на Република България по въпросите на селското стопанство, храните и горите. Завършва Аграрния университет в Пловдив, където придобива магистърска степен като инженер-агроном със специалност „Растителна защита“. Преминал е редица специализации в областта на политическия мениджмънт и публичните политики на национално и европейско ниво.

Владее английски и руски език.

Ивет Горанова е на 26 години и е водач на листата за народни представители в 11 МИР Ловеч. Тя е олимпийски шампион по карате от игрите в Токио 2020 г. и един от

най-успешните български спортисти в съвременната история. Професионалният ѝ път е тясно свързан със системата на Министерството на вътрешните работи, като до момента е била част от състава на Академията на МВР. Завършва висшето си образование в Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов. Притежава бакалавърска степен по „Икономика на търговията“ и магистърска степен по „Мениджмънт на търговската дейност“. Спортната ѝ кариера е белязана от изключителни постижения, сред които титлата Спортист на годината на България (2021 г.), златен медал от Европейски олимпийски игри, както и множество отличия от световни и европейски първенства. Ивет Горанова е многократен балкански и републикански шампион. Владее английски език.

Димитър Петров е на 27 години и е водач на листата за народни представители в 12 МИР Монтана. Той е юрист и експерт по публични политики с фокус върху местното самоуправление и конституционното право. Професионалният му път преминава през Столичния общински съвет, където заема длъжността старши юрисконсулт. Димитър Петров е докторант по „Конституционно право“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и възпитаник на Националната програма „Управленски умения“ към Българското училище за политика „Димитър Паница“. Паралелно с юридическата си дейност, той е активно ангажиран с културния живот на страната като съосновател и председател на „Съюза на младите писатели“ в България и автор на четири книги. Притежава богата академична подготовка с четири магистърски степени: по „Право“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, по „Политически мениджмънт и публични политики“ и „Дипломация и международни отношения“ от Нов български университет, както и по „Лидерски практики“ от Университета по библиотекознание и информационни технологии. Владее английски и руски език.

Гълъб Донев е на 59 години и е водач на листата за народни представителив 13 МИР Пазарджик. Притежава изключителен опит в най-високите нива на държавното управление. В периода 2022 – 2023 г. заема поста служебен министър-председател на Република България в две последователни правителства. Професионалната му кариера е тясно свързана с администрацията на Президента, където от 2023 до 2026 г. заема

отговорната длъжност Началник на кабинета на държавния глава, а преди това е секретар по социални политики, демография и здравеопазване. Гълъб Донев е утвърден експерт в областта на труда и социалната политика, като е заемал постовете служебен вицепремиер и министър на труда и социалната политика в три кабинета (през 2017 г. и 2021 г.). Притежава две магистърски степени – по „Право“ и по „Финанси“. Владее английски и руски език. Семеен, с едно дете.

Петър Витанов е на 43 години и е водач на листата за народни представители в 14 МИР Перник. Той притежава над 10-годишен опит в областта на международните отношения

и парламентарната дейност. Професионалният му път в законодателната власт започва в дирекция „Международни връзки и протокол“ на Народното събрание (2013 – 2017 г.). В периода 2017 – 2019 г. е народен представител в 44-то Народно събрание, а от 2019 до 2024 г. е член на Европейския парламент, където активно участва в изготвянето на европейски политики и законодателство. Завършва висшето си образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с магистърска степен по „Международни отношения“. Притежава и втора магистърска степен по „Международни финанси“ от Нов български университет. Владее английски и руски език. Женен, с две деца.

Димитър Здравков е на 36 години и е кандидат за народен представител от

15 МИР Плевен. Той притежава над десетгодишен опит в сферата на държавната администрация, образованието и иновациите. В периода от 2017 до 2026 г. е част от екипа на Администрацията на Президента на Република България, където последователно заема позициите съветник по образованието и съветник по иновациите. Член на Комисията по българско гражданство. Професионалният му път включва и работа в Министерството на образованието и науката (2013 – 2017 г.), където като експерт в дирекция „Финанси“ отговаря за бюджетни анализи и участва в управлението на мащабни проекти по оперативни програми. Димитър Здравков притежава академична подготовка с две магистърски степени: по „Право“ от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и по „Макроикономика“ от Университета за национално и световно стопанство (УНСС) – София. Владее английски и руски език.

Семеен, с две деца.

Владимир Николов е на 48 години и е водач на листата за народни представители в 16 МИР Пловдив-град. Той е един от най-успешните български спортисти, посветил 38 години от живота си на волейбола. Дългогодишен капитан на националния отбор на България, с който печели множество отличия на световно и европейско ниво. Професионалният му път включва 14-годишен управленски опит като мениджър и ръководител в структурите на волейболен клуб „Левски“, където работи активно за развитието на детско-юношеския спорт и професионалното направление. Завършва висшето си образование в Националната спортна академия (НСА) със специалност „Учител и треньор“. Неговата експертиза съчетава спортната дисциплина с доказани лидерски качества и умения за управление на екипи и големи спортни проекти.

Владимир Николов притежава изключителна езикова подготовка, като владее пет чужди езика: сръбски, руски, английски, френски и италиански. Женен, с четири деца.

ген. Иван Лалов е на 63 години и е водач на листата за народни представители в 17 МИР Пловдив-област. Той е висш офицер с изключителна професионална кариера в Българската армия и Военновъздушните сили. В периода от 2018 до 2026 г. заема поста

заместник-командващ на Съвместното командване на силите (СКС). Между 2014 и 2018 г., е командир на авиобаза „Граф Игнатиево“, където преминава през всички нива на летателната подготовка и командния състав. Военният му път започва в авиобаза „Равнец“. Завършва ВВВУ „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия и Военната академия

„Г. С. Раковски“ в София. Завършил Общовойсковия колеж по отбраната в Париж, Франция. Владее руски, френски и английски език. Семеен.

Маломир Власов е на 52 години и е водач на листата за народни представители в 18 МИР Разград. Той е утвърден предприемач с над 30-годишен професионален опит в сферата на земеделието. Започва своята кариера през 1993 г., основавайки собствено търговско предприятие. Към момента е съсобственик в няколко дружества. Завършва висшето си образование в Тракийския университет – Стара Загора, където придобива квалификация по специалност „Ветеринарна медицина“. Неговата експертиза обединява професионалните познания в областта на животновъдството с умения за управление на мащабни търговски структури. Владее руски и английски език. Женен.

Арх. Живка Бучуковска е на 59 години и е кандидат за народен представител от

19 МИР Русе. Тя е доказан експерт в областта на архитектурата, градоустройството и

регионалното планиране. Професионалният ѝ път е тясно свързан с развитието на Русе, където дълги години заема поста Главен архитект на Общината. Била е главен експерт в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), отговарящ за регионалната политика в Северен централен район. Паралелно с административната си дейност, арх. Бучуковска има богата проектантска практика в инвестиционното проектиране на жилищни и обществени сгради, както и в разработването на стратегии за устойчиво градско развитие. Завършва висшето си образование в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ/ВИАС) в София със специалност „Архитектура“. Владее английски и руски език. Неомъжена, с едно дете.

Слави Василев е на 41 години и е водач на листата за народни представители в 20 МИР Силистра. Завършва бакалавърска степен по „Международни отношения“ в Бостънския

университет в Масачузетс, САЩ. Притежава и магистърска степен по „Журналистика и медии“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Професионалната му дейност е фокусирана върху анализирането на публични политики и медийна комуникация. Владее отлично английски и френски език. Неженен.

Весела Момчева-Таун е на 42 години и е кандидат за народен представител от 21 МИР Сливен. Тя е предприемач с разнообразен професионален профил и опит в няколко ключови икономически сектора. Нейната експертиза обхваща и сектора на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), където работи по реализацията на проекти за чиста енергия. Притежава специализирана квалификация в областта на авиацията и туризма с международен сертификат от IATA. Завършва висшето си образование в Икономическия университет – Варна, където придобива бакалавърска степен по „Стопанско управление“ и магистърска степен по „Туризъм“. Средното си образование завършва в Езиковата гимназия в град Сливен. Владее английски и френски език. Семейна, с две деца.

Петър Стойчев е на 49 години и е водач на листата за народни представители в 22 МИР Смолян. Носител е на Световната купа по плувен маратон в 11 поредни години и е световен и европейски шампион. Петър Стойчев е първият и единствен българин, приет в Международната зала на плувната слава в САЩ. Участвал е в четири поредни летни олимпийски игри, като на Олимпиадата в Пекин през 2008 г. е знаменосец на българската делегация. Служебен министър на младежта и спорта през 2013 г. Петър Стойчев е доктор по „Теория и методология на спортната наука“ и магистър по „Спорт за високи постижения“ от НСА „Васил Левски“. Притежава и висше образование по специалност „Кинезитерапия“ от Русенския университет „Ангел Кънчев“. Владее английски и руски език. Женен, с две деца.

Д-р Михаела Доцова е на 42 години и е кандидат за народен представител от 23

МИР София. Тя е юрист с мащабен опит в държавната администрация и законодателната власт. От 2017 г. професионалният ѝ път е свързан с Министерството на околната среда и водите (МОСВ), където в продължение на над 7 години заема позицията директор на дирекция „Правна“. В рамките на ведомството тя е изпълнявала и длъжностите главен секретар и началник на кабинета на министъра. Работи като юрист в администрацията на Народното събрание и Областната администрация на Софийска област. Д-р Доцова притежава научна степен „Доктор по административно право и административен процес“. Автор е на над 13 научни публикации и участник

в множество конференции в сферата на местното самоуправление, изборните процеси и екологичното право. Нейният дисертационен труд е посветен на контрола за законосъобразност на актовете на общинските съвети. Владее английски език. Неомъжена.

Стефан Белчев е на 55 години и е кандидат за народен представител от 24 МИР София (район Подуяне). Той е утвърден експерт с 30-годишен професионален опит в областта на вътрешния одит и финансовия контрол в публичния сектор. През последните две десетилетия заема ключови управленски позиции в системата на Министерството на финансите, включително заместник-министър на финансите и директор на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). До февруари тази година той ръководи Инспектората към Министерството на финансите. Професионалната му биография включва и стратегически роли като председател на Надзорния съвет на Българската банка за развитие (ББР), член на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) и член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО).

Стефан Белчев завършва магистърска степен по икономика в Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, и притежава научна степен „доктор по икономика“ със специализация в областта на счетоводната отчетност, контрола и анализа на стопанската дейност. Владее английски език. Женен, с три деца.

Проф. Румен Миланов е на 77 години и е водач на листата за народни представители в 26 МИР Софийска област. Той е генерал-лейтенант от резерва и един от най-авторитетните експерти по национална сигурност в България. В кариерата си е оглавявал три от ключовите служби в държавата: Националната служба за борба с организираната престъпност (НСБОП), Националната служба за охрана (НСО) и Дирекция „Жандармерия“. Бил е секретар на Съвета по сигурността към МС и ръководител на Центъра за противодействие на корупцията (БОРКОР). Румен Миланов е професор е в УАСГ, като преподава и в УНСС и УниБИТ. Автор е на многобройни научни трудове в областта на сигурността и пътната безопасност. Завършил е УАСГ и е специализирал в Скотланд Ярд. Владее руски език. Женен, с едно дете.

Александър Пулев е на 45 години и е водач на листата за народни представители в 27 МИР Стара Загора. Той е финансист и мениджър с международен опит в реалната икономика и инвестициите. Професионалният му път преминава през водещи финансови институции като Уникредит, Ситигруп, EY и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). В държавното управление заема ключови позиции, включително заместник-министър на транспорта и съобщенията (2021 г.) и министър на

иновациите и растежа в два поредни служебни кабинета (2022 – 2023 г.), където работи за подкрепа на бизнеса и привличане на инвестиции. Магистър по бизнес администрация (MBA) с фокус върху финансите от Оксфордския университет, Англия. Бакалавър по информационни системи и финанси от Университета в Мейн, САЩ.

Владее английски език. Семеен.

Инж. Илко Илиев е на 67 години и е водач на листата за народни представители

в 28 МИР Търговище. Предприемач с над 35-годишен опит в реалната икономика. Основател и собственик е на компанията „Мебел-Стил“ – най-големият производител на

мека мебел в България. Професионалният му път започва в морския флот, където е бил капитан на кораб. Завършва висшето си образование във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ със

специалност „Инженер-корабоводител“ (магистър). Владее руски език. Женен.

Димитър Стоянов е на 57 години и е водач на листата в 29 МИР Хасково. Той е полковник от резерва с над 25-годишна кариера във Военновъздушните сили, началник на щаба на ВВС. Притежава мащабен управленски опит на най-високо държавно ниво като министър на отбраната (2022 – 2023 г.), главен секретар на президента и секретар по сигурност и отбрана. Ключов експерт в стратегическото планиране, инициатор на проектите за спешна медицинска помощ по въздуха (HEMS) и концепцията за гасене на

пожари от въздуха. Завършил е ВВВУ „Георги Бенковски“, Военната академия в София и Военновъздушния колеж „Максуел“ в САЩ. Владее английски и руски език. Семеен.

Д-р Явор Плашилски е на 51 години и е водач на листата в 30 МИР Шумен. Той е лекар с близо тридесетгодишен опит в хуманната медицина. Професионалният му път започва в Спешна помощ – Шумен, преминава през Работническата болница и дългогодишна практика като семеен лекар в с. Царев брод. От 2008 г. е част от екипа на Медицински център „Здраве“ в Шумен, а от 2025 г. е наставник и обучава специализанти по обща медицина към МУ – Варна. Магистър по хуманна медицина от Медицински университет – Варна. Владее английски и руски език. Женен.

Енчо Керязов е на 52 години и е водач на листата в 31 МИР Ямбол. Той е световноизвестен артист и общественик с мащабен принос към българската култура и спорт. Понастоящем е заместник-кмет на Община Ямбол втори мандат, създател на фондация „Енчо Керязов“ за подкрепа на талантливи деца и продуцент на престижния международен спектакъл „Нощ на звездите“. Преди политическата си кариера постига глобален успех като еквилибрист и национален състезател по спортна акробатика. Носител е на множество висши отличия, сред които „Сребърен клоун“ от фестивала в Монте Карло, Почетен знак на Президента на Република България и наградата „Златен

век“. Завършва висшето си образование в НСА „Васил Левски“. Владее руски и английски език. Разведен.