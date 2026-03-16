Местни избори във Франция - успех за крайната десница и крайната левица

Първият тур на местните избори във Франция приключи с добри резултати за крайната десница и крайната левица.



Партията на Жордан Бардела и Марин льо Пен "Национален сбор" запазва досегашните си кметски места в някои райони и печели нови общини. Крайнолевите от "Непокорна Франция" също записват значителни и дори неочаквани резултати в големите градове. Техни кандидате се класираха за втори тур в Тулуза и Лил.

Социалистите бяха победени от десните в техни бастиони като Нант. Левият кандидат Еманюел Грегоар обаче убедително излезе първи в Париж пред дясната кандидатка Рашида Дати.

Вторият тур на изборите, смятани за тест за президентския вот догодина, е на 22 март.