В Дупница си спомниха за славните години на ФК Марек

Ветерани, ръководители, деца от школата и феновете на Марек се включиха в събитие под наслов "Да си спомним славните години на Марек". Спечелването на Купата на България през 1978 година и бронзовите медали от първенството година по-рано са само част от славното минало на Марек. Паметните мачове срещу Байерн Мюнхен и победата с 2:0 срещу немския колос още топлят сърцата на феновете.

Марек е единственият български клуб, побеждавал отбор воден от великия Алекс Фергюсън.

"Ние сме петия клуб в България, който има това удоволствие да има собствена пощенска марка по случай 100-годишнината. Първите четири са Левски, Славия, Черно море и Ботев Пловдив", каза пред БНТ Явор Тодоров.

Срещата в спортната зала се превърна в своеобразен мост между поколенията. Между тези, които са създали историята на клуба и младите футболисти, които ще продължат.

