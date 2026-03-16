Година от трагедията в Кочани - в пожара загинаха 63 души, над 200 бяха ранени

Република Северна Македония отбелязва най-тъжната годишнина в съвременната си история. Днес се навършва една година от пожара в дискотеката в Кочани. В огнената стихия загинаха 63 души, а над 200 бяха ранени.

Точно в часа на избухване на пожара в 2:15 след полунощ светлини напомниха за жертвите. Днес ще бъде открита и инсталацията 63 бели стола - 63 живота както и Стена на паметта. В момента се водят няколко дела за трагедията.

Десетки са обвинените, сред които и длъжностни лица, а стотици са свидетелите. Разследването показва, че зад трагедията стоят корупция, много пропуски и неспазване на законите. Дискотеката е функционирала години наред с незаконни лицензи.