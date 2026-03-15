Няма ясен победител от първия тур на местните избори във Франция

Прогнозните резултати от първия тур на местните избори във Франция не очертават ясен окончателен победител.

Социалистите водят убедително в Париж, докато крайната десница излиза начело в Ница. Кандидатът ѝ е с равен резултат с този на социалистите в Марсилия, където е и една от най-сериозните битки.

На втория тур следващата неделя ще се класират всички листи, получили над 10% от гласовете в съответните населени места, където няма избран победител още на първия тур.

Това дава възможност на партии от различни части на политическия спектър да се обединяват срещу общ противник, най-често срещу крайната десница, и да променят съотношението на силите след първия тур. Окончателните резултати от изборния ден се очакват по-късно тази вечер.