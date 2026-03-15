Хулио Веласкес: Можем да наречем победата важна

Хулио Веласкес определи като важна втората поредна победа в Първа лига. „Сините“ надвиха Берое с 1:0 на стадион „Берое“. Старши треньорът на „сините“ разкри, че е щастлив от успеха, който върна 9-точковия им аванс на върха във временното класиране.

„Може да наречем победата важна, и то като гост. Не бе лесно. Оттук насетне продължаваме да работим. Тези двубои са трудни до отбелязване на първи гол. Съперникът бе с много играчи зад линията на топката. Трябваше да покажем повече зрялост и разбиране по време на срещата и това ни костваше повече през първата част. Доминирахме с топката. Липсваше ни играта в последната четвърт от това, което изискваме по принцип. Като позициониране наситихме центъра на терена, което доведе до само по един играч на крилото, а това бе недостатъчно, тъй като съперникът си помагаше много по крилата. Опитахме да го променим и обърнахме внимание на почивката. С нашите повече халфове и офанзивния играч в полузащитата бе достатъчно за преимущество в центъра. Потърсихме промяна по крилата с двама играчи там и да вдигнем оборотите в атака. Нещо, което още веднъж моите играчи успяха да изпълнят “, каза той.

Относно нападателят Марко Дуганджич испанецът каза: „Доволен съм, защото отборът победи и това е, което ме прави щастлив. Оттук насетне всички са в отбра, за да помагат и се включват. Всички знаем ситуацията с всеки един играч. Говорейки за Марко - той е дошъл да помогне, но след период, в който не се е готвил. Над всичко е колективът, а не кой колко играе. Въпреки малкото му включване в тренировъчния процес съм доволен, че разполагаме с още една опция в атака. Най-важно е, че Марко е наясно, че отборът е най-важен.“

„Отборът показа зрялост в срещата и това, което се изисква. Както винаги съм казвал, отношението улеснява нас като щаб да правим промени по време на мач.“, завърши Веласкес