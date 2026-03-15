Державата отделя между 20 и 30 млн. евро от бюджета за...
Срещу скъпите горива: Държавата ще компенсира хората с най-ниски доходи с по 20 евро

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
У нас
Това обяви служебният премиер Андрей Гюров

скъпите горива държавата компенсира гражданите ниски доходи евро
Снимка: БТА
По 20 евро на месец ще получат българите с кола или лизинг и доход под два пъти линията на бедността. Тази мярка за компенсиране на гражданите заради повишените цени на бензина, обяви днес служебният премиер Андрей Гюров. Тя ще започне през този месец и ще трае докато цените са повишени. Гюров каза и че утре ще сезира Конституционния съд заради решението на Народното събрание Министерският съвет да внесе закон за ратификация на Съвета за мир на Тръмп.

Между 20 и 30 милиона евро ще бъдат изплатени като компенсации заради повишените цени на горивата. Това каза служебният премиер Андрей Гюров. Те ще постъпят по сметките на българските граждани, без да има нуждае да подават заявление или получават ваучери. Средствата ще бъдат осигурени от бюджета на базата на разчети на Министерството на финансите.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Нашите мерки не са хеликоптерни пари и няма да изкривят пазара, те са насочени директно към българските граждани. Ние сме определили критерии, които са подоходни. Тези, които са до два пъти под линията на бедност с притежание на кола или лизинг и са си платили данъците и глобите ще получат директно по сметката 20 евро в месеците, в които ние виждаме високо ниво на цените."

Линията на бедност за 2026 година е малко над 390 евро. Служебният премиер каза още, че увеличението на цените на горивата в България са най-ниски в Европа, по-ниски дори от съседните страни.

Андрей Гюров, служебен министър-председател:"В момента вече виждаме едно увеличение, което отива в диапазона, който е между 15 и 25 % от нивата в предишните преди конфликта седмици, така че ще активираме мярката в най-скоро време, в рамките на месеца."

Помощта ще продължи докато цените останат високи, добави премиерът, и докато най-уязвимите българи усещат натиска от конфликта в Близкия изток. Гюров коментира и решението на Народното събрание да задължи кабинета да внесе закон, с който да се ратифицира участието ни в Съвета за мир на Доналд Тръмп.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Работим още от петък по темата, предполагам, че утре ще можем да внесем жалбата в Конституционния съд. Мисля, че има много ясна, проследима и устойчива практика на Конституционния съд във времето, която показва, че това решение на НС не отговаря на разпоредбите на Конституцията на България."

снимки: БТА, БГНЕС

Колкото до основната цел на служебното правителство, честните избори, премиерът каза, че в момента се използва географска информационна система с данни за рисковите секции в страната. Благодарение на нея вече има седем досъдебни производства за нарушение на изборните права на гражданите. Гюров обеща и специални полицейски операции, който ще влияят превантивно на купения и корпоративния вот.

#мерки срещу поскъпване #премиерът Андрей Гюров # Съвета за мир  #високите цени на горивата #Конституционен съд #новини в Метрото

