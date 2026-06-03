САЩ обявиха нови мита от 10 до 12,5% на 60 държави

Съединените щати обявиха нови търговски мита на стойност от 10 до 12.5% на 60 държави заради техния "неуспех" да ограничат търговията със стоки, произведени с принудителен труд.

В списъка фигурират Европейският съюз, Китай, Обединеното кралство, Канада и Япония.

Американското министерство на търговията критикува тези страни, че не правят достатъчно срещу принудителния труд - по веригата на производителност или с вносни практики. Според институцията това поставя американските работници в условия на неравнопоставена конкуренция.

Китай отрече обвиненията, а от Брюксел ги определиха като "неоснователни".

Това е втората вълна от мита на администрацията на Тръмп, след като през февруари Върховният съд обяви ставките от началото на мандата за незаконни. Малко след това Вашингтон наложи глобални мита в размер на 10%. Те ще изтекат през юли, ако не бъдат подновени от Конгреса.



