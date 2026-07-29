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Премиерът благодари на икономическото министерство за бързата реакция за закона за рафинерията в Бургас

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Румен Радев, Лукойл
Снимка: БТА
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Искам да благодаря на Министерството на икономиката, че, работейки денонощно, успя да подготви адекватен закон, който днес ще се гледа извънредно в пленарната зала, за да предотвратим санкциите и да гарантираме надеждна и непрекъсната работа на рафинерията в Бургас, заяви премиерът Румен Радев днес.

Той допълни, че решението на управляващите за закона за "Лукойл", приет за 30 секунди, е довел до много сериозни проблеми пред българската рафинерия и държавата като цяло.

Румен Радев, премиер: "Първо, сметките на "Лукойл“ в резултат на този закон и действията на тогавашното правителство бяха блокирани и беше ограничена възможността за търговия с петрол с дружества, регистрирани в Швейцария. Повечето от тях са там. Ние преди месец решихме този проблем.

На второ място беше заявен арбитражен иск за 3 милиарда евро срещу България. Надявам се да обезвредим и тази мина.

И трето, не по-малко важно – някак си в суматохата покрай американските самолети от обществеността се пропусна, че миналата седмица Конституционният съд отхвърли този закон като противоконституционен."

Министърът на икономиката Александър Пулев обяви в ефира на "Говори сега", че от "Прогресивна България" са внесли промяна в Закона за нефтените продукти, която да превърне обектите на "Лукойл" в обекти с национално-стратегическо значение. По този начин уравляващите се надяват да преодолеят проблемите след решението на Конституционния съд и опасността в рафинерията и в другите компании под шипката на "Лукойл" у нас за влязат руски собственици.

Премиерът определи като спекулация на опозицията, че се отказва от Националната детска болница, защото в бюджета за тази година не били определени пари за нея. Той припомни, че в Здравната инвестиционна компания, която е отговорна за строежа на тази болница, има 47 милиона евро по сметките си, което означава, че няма нужда тази година да се залагат допълнителни финансови средства.

Румен Радев, премиер: "Защото именно безхаберието и некомпетентността на сглобката ни докараха дотук. След 2023 година, когато служебното правителство определи терен и разработи проекта за управление, резултатът до момента е нулев. Инвестиционен проект няма, определен проектант няма, разрешение за строеж няма, определен строител няма.

Още повече, че в момента проектът е блокиран заради обжалвания и е вкаран в задънена улица именно заради безхаберието и некомпетентността на сглобката.

Искам да уверя родителите, лекарите и цялото общество, че ние сме твърдо решени да излезем от тази правна каша, в която се намира проектът, да върнем контрола в Министерството на здравеопазването – там, където му е мястото, и да изградим тази болница с възможно най-бързи темпове, защото за нас тя е наистина национален приоритет, а не нескопосано средство за политически атаки."

#Лукой #премиерът Румен Радев #Министерство на икономиката #реакция #детска болница #рафинерия #новини в Метрото

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