БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Державата отделя между 20 и 30 млн. евро от бюджета за...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Трагедията в Кочани: Една година между болката и надеждата за справедливост

Теодора Георгиева от Теодора Георгиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Запази

В пламъците в дискотека "Пулс" загинаха 63-ма души, а над 200 бяха ранени

Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Северна Македония е в навечерието на най-тъжната годишнина в съвременната си история. Утре се навършва една година от пожара в дискотека в Кочани. В пламъците загинаха 63-ма души, а над 200 бяха ранени. Година по-късно в страната се провежда масов съдебен процес. Все още никой не е поел отговорност за случилото се.

Ирена – майка на 16-годишната Драгана: "Драгана беше светлината в нашия живот. Като майка не живея, съществувам само, много е тежко да знаеш, че твоето дете го няма и никога няма да се върне. Тежко е да се прибереш вкъщи и всичко ти напомня на нея, леглото ѝ празно, празнина…"

Една година между болката и надеждата за справедливост – така живее Ирена, майка на загиналата 16-годишна Драгана. Споделя, че времето минава, но лек няма. Напротив болката се засилва, а празнината в душата става все по-осезаема.

Ирена – майка на 16-годишната Драгана: "Година по-късно се чува плачът на една майка, която загуби детето си."

И до днес търси отговори на въпросите защо и как се стигна до тази огромна трагедия – 63 живота да угаснат.

Ирена – майка на 16-годишната Драгана: "Нашите деца бяха убити, те платиха цената на корумпираната система, която е от години в Кочани. Не вярвам, че виновниците ще платят цената за нашите деца, както заслужават."

В навечерието на годишнината от трагедията, в Кочани благодариха на всички, които са помагали на пострадалите. Сред тях е Златко Илиев – пожарникар от доброволното формирование. Той е един от първите, които влизат в горящата дискотека, за да спасяват. Казва, че гледката от нощта на 16 март 2025 година никога няма да забрави.

Златко Илиев – пожарникар от доброволно формирование в Кочани: "Тела навсякъде, всеки викаше помощ, страшни гледки, които ще останат завинаги в нас. Три тела покрай дискотеката, които бяха изпепелени и покрити, това е най-грозното, което видях."

снимки: БГНЕС

Работила години наред извън нормите, с незаконни лицензи, за които са давани подкупи, с един единствен вход, дискотеката е била изградена от токсични леснозапалими материали, които водят до задушаването на децата. В момента в ход е най-масовият съдебен процес в историята на страната. Десетки са обвиняемите, сред тях и длъжностни лица, стотици са свидетелите. Според прокуратурата, корупция, много пропуски и неспазване на закона са довели до трагедията.

Последвайте ни

Още от: Балкани

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ