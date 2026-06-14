Обновяват студентски общежития в Гърция за над 1 млрд. евро

Мобилизират се средства, които според оценки надхвърлят 1 милиард евро, за постепенно обновяване и укрепване на фонда от студентски общежития в цяла Гърция от тази година до края на десетилетието, съобщава в. "Катимерини". Плановете визират както Атина и Солун, така и големите университетски центрове в останалата част на Гърция, като Крит, Комотини, Тесалия и Западна Македония.

След приключването на всички проекти се очаква да бъдат задоволени жилищните нужди на над 18 000 студенти в цялата страна. Това би трябвало да облекчи изключително големия натиск, който се наблюдава всяка година при наемането на малки жилища с площ от 30 до 65 квадратни метра, което в крайна сметка води до изкривявания на пазара и до изключване на част от студентите поради високите разходи.

Преди няколко седмици стана известно, че е изготвена програма на стойност 226 млн. евро за реновиране на 15 сгради за студентско настаняване в Атина, Солун, Йоанина, Патра и Комотини. Целта е да се настанят 5600 студенти, като се планира също така капацитетът на сградите да бъде увеличен с 36 процента.

Хроничното пренебрегване на студентското жилищно настаняване от страна на държавата се илюстрира от факта, че 90 процента от тези имоти са построени преди 1985 г., което означава, че са на повече от 40 години, а в много случаи състоянието им е толкова лошо, че степента на заетост е почти нулева.