БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат...
Чете се за: 02:42 мин.
Илияна Йотова: Подпалването на дипломатически автомобили...
Чете се за: 02:47 мин.
Сметната палата проверява МВР и Агенцията по горите за...
Чете се за: 05:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Обновяват студентски общежития в Гърция за над 1 млрд. евро

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Запази
обновяват студентски общежития гърция млрд евро
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Мобилизират се средства, които според оценки надхвърлят 1 милиард евро, за постепенно обновяване и укрепване на фонда от студентски общежития в цяла Гърция от тази година до края на десетилетието, съобщава в. "Катимерини". Плановете визират както Атина и Солун, така и големите университетски центрове в останалата част на Гърция, като Крит, Комотини, Тесалия и Западна Македония.

След приключването на всички проекти се очаква да бъдат задоволени жилищните нужди на над 18 000 студенти в цялата страна. Това би трябвало да облекчи изключително големия натиск, който се наблюдава всяка година при наемането на малки жилища с площ от 30 до 65 квадратни метра, което в крайна сметка води до изкривявания на пазара и до изключване на част от студентите поради високите разходи.

Преди няколко седмици стана известно, че е изготвена програма на стойност 226 млн. евро за реновиране на 15 сгради за студентско настаняване в Атина, Солун, Йоанина, Патра и Комотини. Целта е да се настанят 5600 студенти, като се планира също така капацитетът на сградите да бъде увеличен с 36 процента.

Хроничното пренебрегване на студентското жилищно настаняване от страна на държавата се илюстрира от факта, че 90 процента от тези имоти са построени преди 1985 г., което означава, че са на повече от 40 години, а в много случаи състоянието им е толкова лошо, че степента на заетост е почти нулева.

#сграден фонд #реновиране #Гърция #студентски общежития #обновяване

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа край Слънчев бряг: 18-годишна украинка загина на пешеходна пътека
1
Тежка катастрофа край Слънчев бряг: 18-годишна украинка загина на...
Пазарите реагират: Търговци на горива очакват трайно поевтиняване
2
Пазарите реагират: Търговци на горива очакват трайно поевтиняване
Археологическо откритие: Надпис потвърждава, че в Хераклея Синтика има храм, посветен на Херакъл
3
Археологическо откритие: Надпис потвърждава, че в Хераклея Синтика...
Симеон Дянков: Общият дефицит за 2025 година е около 5,5% от БВП
4
Симеон Дянков: Общият дефицит за 2025 година е около 5,5% от БВП
Отлив на 120 000 германски туристи заради проблеми с авиопревозвачите
5
Отлив на 120 000 германски туристи заради проблеми с авиопревозвачите
Тръмп: "Нека петролът потече!" - САЩ и Иран постигнаха споразумение
6
Тръмп: "Нека петролът потече!" - САЩ и Иран постигнаха...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
2
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
3
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със 7,8%
4
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със...
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за зрелостниците на матурите по български език и профилиращ предмет
5
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за...
Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на "Челопешко шосе"
6
Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на...

Още от: Балкани

Седем арестувани за контрабанда на цигари в Румъния, щетите са за над 2,8 млн. евро
Седем арестувани за контрабанда на цигари в Румъния, щетите са за над 2,8 млн. евро
ЕП дебатира доклада за напредъка на Република Северна Македония за еврочленство ЕП дебатира доклада за напредъка на Република Северна Македония за еврочленство
Чете се за: 02:17 мин.
Властите в Северна Гърция разследват смъртта на три кафяви мечки Властите в Северна Гърция разследват смъртта на три кафяви мечки
Чете се за: 02:52 мин.
Строги санкции за гонки по пътищата и липса на каски при мотористите в Гърция Строги санкции за гонки по пътищата и липса на каски при мотористите в Гърция
Чете се за: 01:30 мин.
Напредъкът на Скопие към ЕС: Дебат в ЕП за доклада за Северна Македония Напредъкът на Скопие към ЕС: Дебат в ЕП за доклада за Северна Македония
Чете се за: 01:30 мин.
Полицията в Скопие арестува 44-годишен мъж, заподозрян за палежа на коли на българското посолство Полицията в Скопие арестува 44-годишен мъж, заподозрян за палежа на коли на българското посолство
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Илияна Йотова: Подпалването на дипломатически автомобили го приемам като посегателство срещу България
Илияна Йотова: Подпалването на дипломатически автомобили го приемам...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
ЕП дебатира доклада за напредъка на Република Северна Македония за еврочленство ЕП дебатира доклада за напредъка на Република Северна Македония за еврочленство
Чете се за: 02:17 мин.
Европа
Премиерът Румен Радев: Въвеждаме прозрачност и механизми срещу злоупотребите с публични средства Премиерът Румен Радев: Въвеждаме прозрачност и механизми срещу злоупотребите с публични средства
Чете се за: 01:10 мин.
Политика
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на несъществуващи такси Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на несъществуващи такси
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Бюджетна комисия разреши изтеглянето на нов държавен дълг
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Споразумение, политика, футбол: Иран е във фокуса на срещата на Г-7...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
С над 3,50 промила: Пиян шофьор катастрофира с общински камион в...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Седем арестувани за контрабанда на цигари в Румъния, щетите са за...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ