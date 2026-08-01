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Мащабни пожари в Гърция и Турция: Евакуирани селища и унищожени домове

Христо Ценов от Христо Ценов
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В Гърция продължава битката с горските пожари – в близост до столицата са унищожени домове, извършват се евакуации, а на място работят стотици пожарникари.

Най-тежко е положението в крайбрежния град Порто Гермено, на Коринтския залив. Там 12 души бяха евакуирани с лодка от плажа. Местните описват кошмарни картини с мъртви животни по улиците и огнени стени, достигащи 30 метра височина.

В област Виотия северно от Атина са изгорени огромни площи, евакуирани са няколко селища. 25 самолета и хеликоптера опитват да отцепят пожарите, проблемът е в силния вятър. В Турция - хеликоптери се включиха в потушаването на нов пожар в северозападната провинция Айдън. В страната са локализирани над 80 огнища през последните три дни.

#Турция #Гърция #пожари

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