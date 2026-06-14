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Румънският президент номинира Адриан Вестеа за нов премиер

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Румънският президент номинира Адриан Вестеа за нов премиер
Снимка: БТА/Архив
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Румънският президент Никушор Дан номинира Адриан Вестеа за нов министър-председател и му възложи да сформира правителство. Това стана след оттеглянето на съветника му, евродепутата Еюджен Томак, който беше първоначалната номинация на Дан за премиер.

Томак е оттеглил мандата си тази сутрин заради липса на подкрепа от партиите в парламента за правителството от технократи, което той планираше да предложи. Сега 52-годишният Вестеа, който е член на националната либерална партия и председател на областния съвет на област Брашов, има 10 дни да състави правителство и да изведе Румъния от политическата криза, започнала преди месец с падането на проевропейския коалиционен кабинет на премиера Илие Боложан.

Тогава най-голямата формация на социалдемократите оттегли подкрепата си за Боложан и гласува с опозицията вот на недоверие. Кризата блокира изготвянето на политики, застрашава достъпа до средства от ЕС и доведе до срив на леята до рекордно ниски нива. Следващите парламентарни избори в Румъния са през 2028 г. Страната никога не е провеждала предсрочни избори и според анализатори вероятността това да се случи сега е малка, тъй като крайната десница в опозицията води в социологическите проучвания, значително изпреварвайки проевропейските партии.

#Адриан Вестеа #премиер на Румъния #Еюджен Томак #Никушор Дан #номиниран #румънски президент

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