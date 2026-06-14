Политическа буря в Румъния: Никушор Дан с неочаквана номинация за премиер

Политическа буря в Румъния, след като номинираният за премиер Еуджен Томак върна неизпълнен мандата. Без нови консултации президентът Никушор Дан издигна веднага Адриан Вещя от Национално-либералната партия.

Адриан Вещя е представител на крилото на Национално-либералната партия, противопоставящо се на досегашния премиер - реформатора Илие Боложан. Боложан и неговите приближени обвиниха президента в опит да разцепи партията, а издигнатия за премиер Вещя – в предателство.

Адриан Вещя, номиниран за премиер на Румъния: „Поемам тази отговорност във време на политическа криза, но съм убеден, че чрез диалог и зрялост можем да преодолеем тази безизходица. И съм напълно убеден, че в най-кратки срокове ще сформираме екип със солидна подкрепа в парламента.“

Досегашният премиер Боложан заяви, че президентът Дан не е уведомил ръководството на национал-либералите, че ще издигне Вещя. Противници на номинацията твърдят, че този ход е в услуга на Социалдемократическата партия и на приближеното до службите нереформистко крило в Национално-либералната партия.

Те казват, че президентът е нарушил Конституцията, тъй като не е провел консултации.

Никушор Дан, президент на Румъния: „Г-н Адриан Вещя е преминал през всички нива на публичната администрация – беше успешен кмет, успешен председател на областния съвет и успешен министър.“

Силите на двете крила на партиите ще бъдат премерени утре, когато ще има заседание на национал-либералите.