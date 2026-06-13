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Огнища на африканска чума по свинете са установени в Източна Хърватия

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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огнища африканска чума свинете установени източна хърватия
Снимка: илюстративна
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Министерството на земеделието, горите и рибарството на Хърватия въведе мерки за контрол и наблюдение, след като в Източна Хърватия тази седмица бяха установени нови огнища на африканска чума по свинете, предаде агенция ХИНА. Засегнати са райони във Вировитичко-Подравска жупания и Осиечко-Баранска жупания.

Мерките бяха въведени, след като в сряда беше потвърдено огнище на заболяването в свинеферми в село Шаптиновци край Джурдженовац, а в четвъртък бяха установени още огнища в Кучанци край Магаденовац, както и при диви свине в ловното стопанство Зденци във Вировитичко-Подравския жупания (административна единица, сходна с окръг).

Въведени са допълнителни зони за наблюдение, които обхващат по-широк район около засегнатите места, с цел предотвратяване на по-нататъшното разпространение на болестта.

Африканската чума по свинете е силно заразно вирусно заболяване, което засяга домашните и дивите свине. То не представлява риск за човешкото здраве, но може да причини значителни икономически загуби в животновъдния сектор.

#Източна Хърватия #свине #африканска чума

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