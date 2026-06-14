Петима сърби са арестувани по обвинения във военни престъпления в Косово

Полицията в Косово арестува днес петима сърби, сред които четирима бивши полицаи, заподозрени в участие във военно престъпление през 1999 г., предаде Франс прес, като се позова на съдебен източник.

Това са първите арести в разследването на масовото убийство на над 40 косовски цивилни, извършено от сръбските сили в село Речак през януари 1999 г., заяви прокурор пред медиите.

„Тези лица са идентифицирани като принадлежащи към специалните части на сръбската полиция по времето, когато са участвали в операцията на 5 януари 1999 г. в Речак“, заяви прокурорът Илир Морина, цитиран от Франс прес.

Това е второто разследване, образувано от косовската прокуратура във връзка с клането в Речак. Предварително заседание по делото срещу 21 сърби за предполагаемата им роля в екзекуциите, сред които бивши висши служители на сръбската полиция, е насрочено за 20 юли.

Делото срещу петте лица, арестувани днес, е наречено „Речак 2“.

Т.нар. "клане в Речак" през януари 1999 г. бележи повратна точка в историята на Косово. В това село, на около 30 км от Прищина, сръбски военни и полицейски сили са убили 45 албански цивилни, припомня албанската редакция на Радио Свободна Европа.

Събитията от Речак предизвикват международната намеса във войната в Косово от 1998-1999 г., отбелязва Асошиейтед прес. Терминът „масово убийство“, използван от тогавашния ръководител на мисията на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) в Косово Уилям Уокър, за да опише убийствата в Речак, проправи пътя за 78-дневни бомбардировки на НАТО срещу сръбските сили, които в крайна сметка сложиха край на войната. Тогава Косово беше провинция на Сърбия.

Обвинителният акт по първото разследване на кланетата в Речак, с който Франс прес се е запознала, обвинява 21 бивши членове на сръбската армия и полиция в убийство, изтезания, нечовешко отношение, унищожаване на имущество и депортиране на албански цивилни от Косово.

Сред обвиняемите са бившият шеф на сръбската полиция Обрад Стеванович и бившият шеф на разузнаването Раде Маркович, както и двама генерали и двама полковници.

Тъй като тези 21 обвиняеми са недостъпни за косовските власти, прокурорите от Косово поискаха процесът да се проведе задочно.

По време на конфликта в Косово са загинали над 13 000 души, предимно косовари, припомня Франс прес.