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Доналд Тръмп: Сделката за мир с Иран е сключена, отваряме Ормузкия проток. “Кораби, палете двигателите си. Нека потече петрол!”, каза американският президент
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ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Доналд Тръмп: Сделката за мир с Иран е сключена, отваряме Ормузкия проток

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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“Кораби, палете двигателите си. Нека потече петрол!”, каза американският президент

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Американският президент Доналд Тръмп обяви, че сделката за мир с Иран е постигната. Тръмп допълни и че е наредил пълното отваряне на Ормузкия проток и незабавно премахване на американската блокада на ключовия морски маршрут. Съобщението на Тръмп завършва с думите: “Кораби, палете двигателите си. Нека потече петрол!”

По-рано договореността беше оповестена от пакистанския премиер Шехбаз Шариф, който е посредник между двете воюващи страни. Той съобщи, че официалната церемония по подписването ще се проведе на 19 юни в Швейцария.

Шариф изказа благодарност към Катар, Турция и Саудитска Арабия за посредничеството им в търсенето на мир в Близкия изток.

#Ормузкия проток #Доналд Тръмп #войната в Близкия изток #САЩ #сделка #мир #Иран

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