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Внасят проектобюджета за 2026 г. до края на юни, съобщи Гълъб Донев

Николай Минков от Николай Минков
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внасят проектобюджета 2026 края юни съобщи гълъб донев
Снимка: БТА
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До край на юни ще бъде внесен проекта за Бюджет за 2026. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на блицконтрола в парламента.

Европейската комисия твърдо ще продължи процедурата за обявяване на свръхдефицит на България, съобщи още той. Посочи, че вчера мисия на ЕК е провела срещи с представители на няколко министерства, свързани с изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост, макроикономическите дисбаланси и състоянието на публичните финанси.

По думите му до процедурата се е стигнало след анализ на нетните разходи за 2025 г., като разчетите на Министерството на финансите и на Европейската комисия са се разминали частично. Това разминаване дойде от факта, че служебното правителство не подаде до 30 април доклада за състоянието на публичните финанси и Комисията разполагаше само с данни за 2025 г., обясни министърът.

#Гълъб Донев #Държавен бюджет

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