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Европрокуратурата внесе в Софийския градски съд обвинителен акт за измама за над 693 000 евро

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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Европейската прокуратура в София е внесла обвинителен акт в Софийския градски съд срещу представител на българска компания за предполагаема измама от над 693 000 евро, свързана със средства от ЕС и национални фондове по два проекта, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Това съобщиха от институцията в Люксембург.

Според разследването, ответникът е представил невярна информация и документи във връзка с два проекта, финансирани по оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ на ЕС, насочени към подкрепа на иновациите и увеличаване на производствения капацитет на малки и средни предприятия.

Първият проект се е отнасял до производството на иновативен резервоар с безшевно хидроизолирано покритие. Вторият е свързан с подобряване на производствения капацитет на компанията чрез придобиване на промишлено оборудване.

Въз основа на доказателствата, ответникът е декларирал невярно, че компанията няма непогасени данъчни и осигурителни задължения. Той е представил подвеждаща информация относно процедурите за обществени поръчки и техническото изпълнение и е излъгал, че съществуват или са въведени в експлоатация специфични машини и производствени мощности.

В резултат на това компанията е получила безвъзмездно финансиране в размер на над 693 000 евро (1,35 милиона лева), включително приблизително 589 000 евро (1,15 милиона лева), финансирани от ЕФРР, а останалата част чрез национално съфинансиране от държавния бюджет на България.

Обвинителният акт се отнася до две престъпления, свързани с незаконно получаване на средства от ЕС чрез предоставяне на невярна информация.

Ако бъде признат за виновен, подсъдимият може да получи до осем години лишаване от свобода.

#над 693 000 евро #Европейската прокуратура в София #обвинителен акт #измама

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