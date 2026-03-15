Левски спечели гостуването си на Берое с гол на капитана Георги Костадинов

Левски победи Берое с минималното 1:0 в мач от 26-ия кръг на Първа лига. Капитанът Георги Костадинов отбеляза победния гол. През 2015 години футболистът преминава от заралии в столичния клуб като свободен агент.

През първото полувреме на стадион "Берое" в Стара Загора "сините" бяха по-активни в преден план, но не материализираха преимуществото си. Двата отбора си размениха по един точен изстрел, но до гол не се стигна. Попадение на Факундо Аларкон бе отменено заради нарушение на нападателя срещу Стипе Вуликич.

Натискът на столичани се отплати в 61-ата минута. Капитанът Георги Костадинов засече с глава центриране от пряк свободен удар в наказателното поле на Мазир Сула.

В края на срещата Марко Дуганджич дебютира за гостите, като замени Хуан Переа.

Левски оглавява класирането с актив от 62 точки. Берое остава на предпоследната 15-а позиция в подреждането с 19 пункта.