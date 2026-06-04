БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Любослав Пенев призова феновете да подкрепят каузата на "Мача на надеждата“ в Бургас

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Легендата на българския футбол отправи емоционално послание преди благотворителното събитие на Стилиян Петров на стадион "Лазур“

любослав пенев призова феновете подкрепят каузата мача надеждатаldquo бургас
Слушай новината

Любослав Пенев отправи специално послание към футболните фенове преди предстоящия „Мач на надеждата“, който ще се проведе на 6 юни от 17:00 часа на стадион „Лазур“ в Бургас. Благотворителната инициатива на Стилиян Петров ще събере на едно място легенди на българския и световния футбол, известни личности и общественици в подкрепа на хората, борещи се с онкологични заболявания.

В публикация, разпространена преди събитието в социалните мрежи на бившият нападател, Пенев изрази своята признателност към организаторите и призова привържениците да подкрепят благородната кауза.

"Благодаря на Стилиян Петров, на Община Бургас и на всички организатори и доброволци за огромния труд и отдаденост, с които правят възможен този благотворителен мач. Бъдете на стадиона заедно с футболните легенди и подкрепете една кауза, която дава надежда. Напълнете стадиона и покажете, че България може да бъде единна, когато помага на хора в нужда“, написа Любослав Пенев.

Очаква се „Мачът на надеждата“ да се превърне в едно от най-значимите благотворителни спортни събития у нас, обединявайки спортната общност и обществото в подкрепа на важна кауза.

Гледайте благотворителния двубой на 6 юни, неделя, от 17:00 на живо по БНТ 3 и в нашия сайт!

Свързани статии:

Гледайте "Мача на надеждата" на 6 юни по БНТ 3
Гледайте "Мача на надеждата" на 6 юни по БНТ 3
Бившият капитан на националния отбор събира футболни легенди и...
Чете се за: 00:52 мин.
#"Мач на надеждата" 2026 #Любослав Пенев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Азербайджан спечели европейското първенство по минифутбол (ОБЗОР)
2
Азербайджан спечели европейското първенство по минифутбол (ОБЗОР)
Общинският съветник на Варна Стоян Петков: Три години кметът Коцев и кметът на района бездействат по отношение на незаконния строеж
3
Общинският съветник на Варна Стоян Петков: Три години кметът Коцев...
Павел Попов: Действията за спиране на незаконното строителство край Варна са започнали преди две години
4
Павел Попов: Действията за спиране на незаконното строителство край...
Иван Шишков: Предстои проверка във ВиК - Варна по случая "Баба Алино"
5
Иван Шишков: Предстои проверка във ВиК - Варна по случая "Баба...
Бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград, подготвя се екстрадицията му
6
Бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград, подготвя...

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
4
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети, тел и други отпадъци, установиха учени
5
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети,...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
6
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...

Още от: Български футбол

БНТ 3 ще излъчи на живо контролата Молдова - България
БНТ 3 ще излъчи на живо контролата Молдова - България
Гледайте "Мача на надеждата" на 6 юни по БНТ 3 Гледайте "Мача на надеждата" на 6 юни по БНТ 3
Чете се за: 00:52 мин.
Божидар Чорбаджийски е сред футболистите, проверявани по разследване за данъчни измами в Полша Божидар Чорбаджийски е сред футболистите, проверявани по разследване за данъчни измами в Полша
Чете се за: 02:20 мин.
Стилиян Петров представи официалните екипи за "Мача на Надеждата" в Бургас Стилиян Петров представи официалните екипи за "Мача на Надеждата" в Бургас
Чете се за: 02:12 мин.
ЦСКА 1948 подсили офанзивната си мощ с французина Жул Мейер ЦСКА 1948 подсили офанзивната си мощ с французина Жул Мейер
Чете се за: 01:05 мин.
Левски и Етър обединяват усилия в дългосрочно стратегическо партньорство Левски и Етър обединяват усилия в дългосрочно стратегическо партньорство
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

След смъртоносния инцидент с мълния край Кресна: Как да се предпазим при силна буря?
След смъртоносния инцидент с мълния край Кресна: Как да се...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Къщи и дворове са залети в котленското село Тича, под вода остана и част от пътя Котел – Омуртаг (СНИМКИ) Къщи и дворове са залети в котленското село Тича, под вода остана и част от пътя Котел – Омуртаг (СНИМКИ)
Чете се за: 02:07 мин.
Регионални
Отново наводнение в дългополското село Медовец (СНИМКИ) Отново наводнение в дългополското село Медовец (СНИМКИ)
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Как е задържан бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев и как ще бъде предаден на българските власти Как е задържан бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев и как ще бъде предаден на българските власти
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: 19-годишният Никола...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
"Справедлива стойност": Нов пакет от мерки срещу високите...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Риск за сигурността на Вучич във връзка с напрежението между Сърбия...
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Разследване на БНТ и TVR: Превръща ли се Дунав в пластмасова супа?...
Чете се за: 20:15 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ