Любослав Пенев призова феновете да подкрепят каузата на "Мача на надеждата“ в Бургас

Любослав Пенев отправи специално послание към футболните фенове преди предстоящия „Мач на надеждата“, който ще се проведе на 6 юни от 17:00 часа на стадион „Лазур“ в Бургас. Благотворителната инициатива на Стилиян Петров ще събере на едно място легенди на българския и световния футбол, известни личности и общественици в подкрепа на хората, борещи се с онкологични заболявания.

В публикация, разпространена преди събитието в социалните мрежи на бившият нападател, Пенев изрази своята признателност към организаторите и призова привържениците да подкрепят благородната кауза.

"Благодаря на Стилиян Петров, на Община Бургас и на всички организатори и доброволци за огромния труд и отдаденост, с които правят възможен този благотворителен мач. Бъдете на стадиона заедно с футболните легенди и подкрепете една кауза, която дава надежда. Напълнете стадиона и покажете, че България може да бъде единна, когато помага на хора в нужда“, написа Любослав Пенев.

Очаква се „Мачът на надеждата“ да се превърне в едно от най-значимите благотворителни спортни събития у нас, обединявайки спортната общност и обществото в подкрепа на важна кауза.

Гледайте благотворителния двубой на 6 юни, неделя, от 17:00 на живо по БНТ 3 и в нашия сайт!