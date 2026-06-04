Любослав Пенев призова феновете да подкрепят каузата на "Мача на надеждата“ в Бургас

Легендата на българския футбол отправи емоционално послание преди благотворителното събитие на Стилиян Петров на стадион "Лазур“
Любослав Пенев отправи специално послание към футболните фенове преди предстоящия „Мач на надеждата“, който ще се проведе на 6 юни от 17:00 часа на стадион „Лазур“ в Бургас. Благотворителната инициатива на Стилиян Петров ще събере на едно място легенди на българския и световния футбол, известни личности и общественици в подкрепа на хората, борещи се с онкологични заболявания.
В публикация, разпространена преди събитието в социалните мрежи на бившият нападател, Пенев изрази своята признателност към организаторите и призова привържениците да подкрепят благородната кауза.
"Благодаря на Стилиян Петров, на Община Бургас и на всички организатори и доброволци за огромния труд и отдаденост, с които правят възможен този благотворителен мач. Бъдете на стадиона заедно с футболните легенди и подкрепете една кауза, която дава надежда. Напълнете стадиона и покажете, че България може да бъде единна, когато помага на хора в нужда“, написа Любослав Пенев.
Очаква се „Мачът на надеждата“ да се превърне в едно от най-значимите благотворителни спортни събития у нас, обединявайки спортната общност и обществото в подкрепа на важна кауза.
Гледайте благотворителния двубой на 6 юни, неделя, от 17:00 на живо по БНТ 3 и в нашия сайт!