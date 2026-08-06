Арда Кърджали си върна Станислав Иванов от Лудогорец

Арда Кърджали официално осъществи завръщането на Станислав Иванов. Българският футболист отново ще облече екипа на тима, след като трансферът му от Лудогорец беше финализиран след успешни преговори между двата клуба.

Иванов се завръща в Кърджали, където остави отлични впечатления по време на първия си престой. В рамките на три сезона той изигра близо 100 мача с екипа на арда, реализира 20 гола и се утвърди като един от ключовите футболисти на отбора.

Именно силните му изяви с екипа на арда му донесоха трансфер в Лудогорец, а сега крилото отново ще бъде част от състава на Александър Тунчев, който продължава активната си селекция преди новите предизвикателства през сезона.

От клуба приветстваха завръщането на футболиста и му пожелаха здраве, успешен сезон и нови силни моменти с екипа на Арда Кърджали.