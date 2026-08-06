Левски внесе проекта за новия стадион и стартира процедурата по реконструкцията на "Герена“

Левски направи поредна важна крачка към реализирането на проекта за реконструкция на стадион „Георги Аспарухов“. Клубът, съвместно със Столична община, внесе в РИОСВ-София уведомление за инвестиционно предложение по Закона за опазване на околната среда, с което официално стартира екологичната процедура, предхождаща строителството.

Проектът предвижда настоящият стадион практически да бъде изцяло премахнат и на негово място да бъде изградено модерно спортно съоръжение. Плановете включват нови трибуни, обновени административни, технически и санитарни помещения, както и модерни обществени пространства. Всички сектори ще бъдат покрити с покрив, а стадионът ще разполага с нова фасада и оптимизиран капацитет, отговарящ на съвременните стандарти.

Конструкцията ще бъде реализирана на два етапа – западната трибуна (сектор А) с надземно застрояване и останалите три сектора (Б, В и Г), които ще бъдат изградени със земнонасипна конструкция.

Проектът предвижда още двуетажен подземен паркинг под сектор А, разширяване на откритите паркоместа, нови пешеходни алеи, зелени площи и подобрена организация на автомобилния и пешеходния достъп около стадиона.

В инвестиционното предложение е посочено, че проектът не попада в защитена територия, не засяга обекти на културното наследство и не се очаква да има трансгранично или значително отрицателно въздействие върху околната среда. По време на строителството ще се генерират основно строителни отпадъци, които ще бъдат третирани съгласно действащото законодателство.

В края на документа Левски отправя искане до компетентния орган да бъде проведена задължителна процедура по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), без да се извършва предварителна преценка – още една ключова стъпка по пътя към дългоочакваната реконструкция на стадион „Георги Аспарухов“.