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Левски внесе проекта за новия стадион и стартира процедурата по реконструкцията на "Герена“

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Спорт
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"Сините“ и Столична община подадоха инвестиционно предложение в РИОСВ-София за цялостно изграждане на нов стадион с покрити трибуни, нова фасада и двуетажен подземен паркинг

левски внесе проекта новия стадион стартира процедурата реконструкцията геренаldquo
Снимка: Startphoto.bg
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Левски направи поредна важна крачка към реализирането на проекта за реконструкция на стадион „Георги Аспарухов“. Клубът, съвместно със Столична община, внесе в РИОСВ-София уведомление за инвестиционно предложение по Закона за опазване на околната среда, с което официално стартира екологичната процедура, предхождаща строителството.

Проектът предвижда настоящият стадион практически да бъде изцяло премахнат и на негово място да бъде изградено модерно спортно съоръжение. Плановете включват нови трибуни, обновени административни, технически и санитарни помещения, както и модерни обществени пространства. Всички сектори ще бъдат покрити с покрив, а стадионът ще разполага с нова фасада и оптимизиран капацитет, отговарящ на съвременните стандарти.

Конструкцията ще бъде реализирана на два етапа – западната трибуна (сектор А) с надземно застрояване и останалите три сектора (Б, В и Г), които ще бъдат изградени със земнонасипна конструкция.

Проектът предвижда още двуетажен подземен паркинг под сектор А, разширяване на откритите паркоместа, нови пешеходни алеи, зелени площи и подобрена организация на автомобилния и пешеходния достъп около стадиона.

В инвестиционното предложение е посочено, че проектът не попада в защитена територия, не засяга обекти на културното наследство и не се очаква да има трансгранично или значително отрицателно въздействие върху околната среда. По време на строителството ще се генерират основно строителни отпадъци, които ще бъдат третирани съгласно действащото законодателство.

В края на документа Левски отправя искане до компетентния орган да бъде проведена задължителна процедура по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), без да се извършва предварителна преценка – още една ключова стъпка по пътя към дългоочакваната реконструкция на стадион „Георги Аспарухов“.

#ПФК Левски София #Стадион "Георги Аспарухов"

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