Божидар Чорбаджийски е сред футболистите, проверявани по разследване за данъчни измами в Полша

Бившият български национал и капитан на ЦСКА Божидар Чорбаджийски е сред имената, фигуриращи в мащабно разследване на полските власти за предполагаеми данъчни измами, съобщава румънското издание „Голазо“.

Според информацията 30-годишният защитник, който в момента носи екипа на румънския Херманщад, е включен в наказателно производство, водено от Регионалната прокуратура в Гданск. Разследването е свързано с предполагаемо използване на фактури с ДДС, които според разследващите органи са били неистински и са служили за намаляване на данъчни задължения.

Полската прокуратура е издала европейска заповед за разследване, чрез която е поискала съдействие от румънските власти за уведомяването на Чорбаджийски относно производството и провеждането на негов разпит.

Съдебната процедура е била регистрирана в съда в Сибиу през май тази година. Магистратите не са разглеждали по същество евентуалната вина на футболиста, а единствено въпросите, свързани с изпълнението на европейската заповед за разследване. Впоследствие случаят е бил препратен към румънската дирекция за борба с организираната престъпност и тероризма (DIICOT).

По данни на полските разследващи органи общо 68 футболисти са идентифицирани като потенциално свързани със схемата. Според разследването организирана мрежа е издавала фактури с ДДС на професионални състезатели, а общият финансов обем на предполагаемата схема възлиза на около 3,57 милиона евро.

Чорбаджийски има сериозен опит в полския футбол, където между 2020 и 2023 година игра за Стал Мелец и Видзев Лодз. След това премина през унгарския Диошдьор, а в края на 2025 година подписа с Херманщад.

Защитникът е бивш капитан на ЦСКА и има 11 мача за националния отбор на България. В кариерата си е играл още за ФКСБ и Ботев Враца. Към момента няма информация за повдигнати обвинения срещу българския футболист.