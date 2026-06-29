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АФЕРАТА "БАБА АЛИНО"

Аферата "Баба Алино": Пуснаха с подписка задържания след акцията в район "Приморски"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Варна
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Аферата "Баба Алино": Пуснаха с подписка задържания след акцията в район "Приморски"
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Варненският районен съд пусна срещу подписка 49-годишния Станислав Радев, задържан в края на миналата седмица за документни престъпления по случая „Баба Алино“.

Собственикът на КУБ Олег Невзоров заяви, че корпорацията продължава да работи и да съдейства на разследването. А наши зрители сигнализираха, че сградата, в която е офисът на КУБ, е обявена за продажба. Екипът ни във Варна провери какви са фактите.

Районната прокуратура поиска задържането на Станислав Радев. Според обвинението той е изготвял геодезичните заснемания, въз основа на които след това са издавани удостоверения за търпимост. От прокуратурата твърдят, че над 70 от удостоверенията са били издадени, без в имотите да е имало постройки.

"БНТ: Към тези 70 този човек има ли отношение?
Марин Дончев, прокурор по делото: За някои има.
– Нямало е сграда и той въпреки това е издал неистински документ, така ли?
– Да.“

Иван Томов, адвокат на обвиняемия: „И аз чух какво говори обвинението, но това е процес на установяване по делото. То е процес дали документите са истински, от кого са съставени.“

Главният секретар на МВР Любомир Николов обяви, че за периода 2019 – 2023 година в район „Приморски“ са издадени 1170 удостоверения за търпимост и при около 120 има данни, че постройките, за които се отнасят, са построени едва преди няколко години.

Любомир Николов, и.ф. главен секретар на МВР: „Което означава, че декларациите, които са попълнили техните собственици, са неистински. Така че в хода на досъдебните производства предстои да се установят доста интересни факти.“

Според Николов проблемът е достатъчно сериозен, за да се мисли за законодателни промени и криминализиране на незаконното строителство. Все още не е повдигнато обвинение на Олег Невзоров. А той излезе с обръщение към инвеститорите и собствениците на жилища.

Олег Невзоров: „Както лично, така и моят екип открито си сътрудничим с държавните и местните институции. За нас е важно всеки един въпрос, свързан с проектите, да бъде разгледан обективно, да бъде направена точна и юридически правилна преценка на ситуацията.“

От Община Варна уточниха, че са проверявали строежите на фирми, свързани с КУБ и с Олег Невзоров, и ще продължат да го правят, както и че съдействат на разследващите органи с информация. А във варненски сайт за безплатни обяви се появи оферта за имота, в който се помещават офиси и заведение на корпорацията. Собствениците са обявили за продажба цялата триетажна сграда.

#Аферата "Баба Алино" #Корпорация КУБ #Олег Невзоров

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