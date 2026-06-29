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АФЕРАТА "БАБА АЛИНО"

Аферата "Баба Алино": Разследването продължава, Олег Невзоров с обръщение към инвеститорите и собствениците

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Татяна Кисьова
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Днес трябва да стане ясно дали задържаният за 72 часа служител на район “Приморски” ще бъде освободен

Аферата "Баба Алино": Разследването продължава, Олег Невзоров с обръщение към инвеститорите и собствениците
Снимка: БГНЕС/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Разследването на случая "Баба Алино" продължава. Днес следобед трябва да стане ясно дали задържаният за 72 часа служител на район “Приморски” ще бъде освободен. Междувременно, собственикът на корпорация КУБ Олег Невзоров излезе с обръщение към инвеститорите и собствениците на жилища. Появиха се и коментари, че архитектът, издал удостоверенията за търпимост, е избягал от България.

Екипът на БНТ във Варна се свърза с архитект Павел Койчев, бивш главен архитект на район "Приморски", за когото беше съобщено, че е напуснал страната. По телефона той потвърди, че е извън страната, но за предварително планирана почивка и след три дни ще бъде в България.

От Районната прокуратура във Варна съобщиха, че към момента няма информация, която може са бъде оповестена. След като 25 души бяха задържани в петък, в ареста за 72 часа остана само един, до ранния следобед днес трябва да стане ясно дали мярката му ще бъде променена в постоянна или той ще бъде освободен.

С изявление излезе и собственикът на КУБ Олег Невзоров, който увери, че макар и със забавяне, работата по строежите продължава, а компанията му сътрудничи на властите.

Олег Невзоров, собственик на КУБ: "Както лично, така и моят екип, открито си сътрудничим с държавните и местни институции. Предоставяме всички поискани документи и оказваме пълно съдействие на органите на реда. За нас е важно всеки един въпрос, свързан с проектите, да бъде разгледан обективно, да бъде направена точна и юридически правилна преценка на ситуацията."

От Община Варна съобщиха, че работата по документацията относно строителството в Баба Алино, а по други строежи на Корпорация КУБ, продължава, като е поискано и съдействието на районните администрации.

Вижте прякото включване на Татяна Кисьова от Варна

#Аферата "Баба Алино" #аферата Баба Алино #незаконният град край Варна #Олег Невзоров

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